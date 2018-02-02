Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Dünya Haberleri > İngiltere ve Çin'den 9 milyar sterlinlik anlaşma

ve 'den 9 milyar sterlinlik anlaşma

Başbakanı May'in 'e düzenlediği resmi ziyarette, iki ülke arasında 9 milyar sterlinlik anlaşmalar imzalandı.

Giriş Tarihi: 2.2.2018 16:19
İngiltere ve Çin'den 9 milyar sterlinlik anlaşma

Başbakanı , üç gün süren ziyaretini bugün tamamladı.

İngiltere iş dünyasından kalalık bir heyetin eşlik ettiği May'in ziyareti sırasında, iki ülke arasında 9 milyar sterlin değerinde anlaşmalar imzalandığı bildirildi.

Brexit sonrasına hazırlık amacıyla AB dışındaki ülkelerle ticari ilişkileri geliştirmeyi amaçlayan İngiltere, dünyanın ikinci büyük ekonomisi olan Çin'le ilişkilere özel önem veriyor.

May, Şanghay'da düzenlenen iş zirvesinde yaptığı konuşmada, "İngiltere AB'den ayrılmaya hazırlanıyor. İngiltere'yi küresel dünyada dışarıya açma konusunda seçenekleri değerlendiriyor ve farklı ülkelerle ticari ilişkileri derinleştiriyoruz" dedi.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, resmi ziyaret kapsamında Çin'de bulunan İngiltere Başbakanı Theresa May ile dün bir araya gelmişti. Şi, "Çin, yeni dönemde ikili ilişkilerin sağlıklı ve istikrarlı bir şekilde gelişmesini teşvik etmek için İngiltere ile çalışmayı arzu ediyor" demişti.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
İngiltere ve Çin'den 9 milyar sterlinlik anlaşma
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN