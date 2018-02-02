Tek dozda kanseri yok eden mucize ilaç

ABD'de geliştirilen ve şimdilik sadece fareler üzerinde denenen bir ilacın tek doz ile tüm kanser hücrelerini öldürdüğü hatta tümörlerin tekrar ortaya çıkmasını engellediği açıklandı. Kaliforniya'daki Stanford Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde gerçekleştirilen araştırmanın sonuçlarını "muhteşem" olarak yorumlayan Profesör Doktor Ronald Levy, insan vücudu üzerindeki deneylerin de kısa süre içinde başlayacağı müjdesini verdi. Araştırmada, laboratuvar ortamında vücutlarının farklı bölgelerine lenf kanseri enjekte edilen farelere bu ilaç verildi. Farelerin sadece ilaç enjekte edilen bölgedeki değil tüm vücutlarındaki tümörlerin yok olduğu gözlemlendi. Bu yöntemin uygulandığı 90 fareden 87'sinin tek dozda kanserden kurtulduğu ortaya çıktı. 3 farede kanserin nüksettiği ancak nükseden tümörlerin de ikinci dozun ardından küçüldüğü gözlemlendi. Aynı ilaç göğüs, bağırsak ve deri kanseri bulaştırılan fareler üzerinde denendiğinde de benzer biçimde başarılı sonuçlar elde edildiği açıklandı. Bir diğer deneyde de genetiğiyle oynanan ve 10 memesinde de kanser oluşturulan farelere, söz konusu ilaç verildi. Araştırmacılar, ilaç sayesinde bir memedeki kanserin tedavisinin diğer memelerde kanser oluşmasını engellediğini ve farelerin ömürlerinin uzadığı sonucuna ulaştı. Üçüncü ve son deneyde ise aynı fareye hem lenf kanseri hem de bağırsak kanseri enjekte edildi ve ilacın sadece bir bölgedeki değil tüm vücuttaki lenf kanseri hücrelerini yok ettiği, buna karşılık bağırsak kanseri üzerinde bir etki göstermediği kaydedildi.

15 KİŞİDE DENENECEK

Prof. Dr. Ronald Levy "Bu son derece hedefe yönelik bir yaklaşım. Bu yöntemle herhangi bir kanser türünün tedavi edilebileceğini düşünüyorum" dedi. Levy ve ekibinin kullandığı ilacın iki bileşeninden birinin insanlar üzerinde denenmesine izin verildiği, diğer bileşimin ise izin aşamasında bulunduğu öğrenildi. İlk etapta 15 lenf kanseri hastası üzerinde deneylerin gerçekleştirileceği, başarılı olduğu takdirde ilacın farklı kanser türleri için de klinik deneylerde kullanılacağı açıklandı.