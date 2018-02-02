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ile ilişkileri kesti!

yönetiminin ile diplomatik ilişkilerini kestiği bildirildi.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 2.2.2018 08:13 Güncelleme Tarihi: 2.2.2018 08:13
Ürdün Kuzey Kore ile ilişkileri kesti!

Resmi Gazete'de yer alan kararda, "Bakanlar Kurulu'nun, ile diplomatik ilişkilerin kesilmesini öngören 15 Ocak tarihli ve 6056 sayılı kararının kabul edildiği" bilgisi yer aldı. Kararda ayrıca, Kuzey Kore'nin Amman Büyükelçisinin görevinin sona ereceği ve karşı tarafa da bunun büyükelçi aracılığıyla tebliğ edileceği belirtildi.

YETKİLİ'DEN AÇIKLAMA

lü üst düzey bir yetkili ise konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Ürdün'ün Kuzey Kore ile ilişkilerini kesme kararının egemenlik hakkının ve yüksek devlet menfaatinin bir sonucu olduğunu ifade etti.

Nükleer faaliyetlerinden ötürü Kuzey Kore'ye uluslararası yaptırımlar uygulanıyor.

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Ürdün Kuzey Kore ile ilişkileri kesti!
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