Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Dünya Haberleri > Atina’dan skandal DHKP-C kararı

Atina’dan skandal DHKP-C kararı

STELYO BERBERAKIS Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 3.2.2018
Atina’dan skandal DHKP-C kararı
mahkemesi, Türkiye'nin, geçen yıl kasımda yakalanan ve tutuklu yargılanan terör örgütü DHKP-C üyesi Mehmet Doğan hakkındaki iade talebini kabul etmedi. Savcı Efstathia Kapagianni, Fransa'nın daha önce sanığa iltica hakkı verdiğini anımsatarak, iadenin reddini talep etti. Kapagianni, sanığın iadesi halinde can güvenliğinin tehlikede olabileceğini de savundu. Atina İstinaf Mahkemesi de, savcının mütalaası yönünde karar vererek, iade talebini kabul etmedi. Bu duruma tepki gösteren Türkiye, hayal kırıklığına neden olan kararın, Yunan mahkemelerinin terör örgütlerini kollayan yaklaşımına yeni bir örnek olduğunu bildirdi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Atina’dan skandal DHKP-C kararı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN