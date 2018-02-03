Atina’dan skandal DHKP-C kararı

BUGÜN NELER OLDU

mahkemesi, Türkiye'nin, geçen yıl kasımda yakalanan ve tutuklu yargılanan terör örgütü DHKP-C üyesi Mehmet Doğan hakkındaki iade talebini kabul etmedi. Savcı Efstathia Kapagianni, Fransa'nın daha önce sanığa iltica hakkı verdiğini anımsatarak, iadenin reddini talep etti. Kapagianni, sanığın iadesi halinde can güvenliğinin tehlikede olabileceğini de savundu. Atina İstinaf Mahkemesi de, savcının mütalaası yönünde karar vererek, iade talebini kabul etmedi. Bu duruma tepki gösteren Türkiye, hayal kırıklığına neden olan kararın, Yunan mahkemelerinin terör örgütlerini kollayan yaklaşımına yeni bir örnek olduğunu bildirdi.