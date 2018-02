Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Papa Franciscus'la görüşmek üzere Vatikan'a geldi. Erdoğan'ın ziyareti, 1959'da dönemin cumhurbaşkanı Celal Bayar'ın Vatikan ziyaretinden sonra ilk ve 1960'ta Vatikan-Türkiye diplomatik ilişkilerinin kurulmasından bu yana tek olma özelliği taşıyor.

Erdoğan törenle karşılandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vatikan'a resmi ziyaretinde Papa Franciscus'la yapacağı görüşmenin ardından, Vatikan Devlet Sekreteri (Başbakan) Kardinal Pietro Parolin'i kabul edecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Vatikan'da!

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Papa Franciscus görüşmesinden ilk kareler AA tarafından paylaşıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Vatikan ziyaretine ilişkin yaptığı açıklamada, "Bu ziyaretimi dostluk ve barış mesajları verilebilmesi bağlamında önemli bir fırsat olarak görüyorum" ifadelerini kullanmıştı.

Erdoğan ve Papa arasındaki görüşmelerde Türkiye-Vatikan ilişkileri, Kudüs'le ilgili gelişmeler, bölgesel sorunlar, Suriye'de yaşanan insanlık trajedisi, terör, yabancı düşmanlığı ve İslam düşmanlığıyla mücadele gibi konular ele alınacak.

PAPA BU SÖZLE KARŞILADI

Papa, Apostol Sarayı'nda, konuklarını ağırladığı Kütüphane Salonu'ndaki görüşme öncesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kapıda karşıladı.

İtalyanca "Buongiorno" diyen Papa'ya, Cumhurbaşkanı Erdoğan da "How are you" sözleriyle karşılık verdi.



"Gösterdiğiniz ilgi için çok teşekkür ederim" ifadesini kullanan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Papa da ziyaretinden dolayı teşekkürlerini iletti.

Daha sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Papa Françesko, basın mensupları önünde el sıkışarak, görüşmenin yapıldığı Kütüphane Salonu'na geçti. Gazetecilerin görüntü almasının ardından, baş başa görüşme basına kapalı şekilde devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kritik ziyaretinde heyette, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Avrupa Birliği (AB) Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak ve eşi Esra Albayrak, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın hazır bulundu.

Ardından Papa Franciscus ve Cumhurbaşkanı Erdoğan birbirlerine hediye takdim etti.

Erdoğan, Papa'ya eski İstanbul'u 24 parçada tasvir eden minyatür İznik çinisi ile Mesnevi'nin İtalyanca ve İngilizce baskılarını hediye etti.

Papa da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a barışı simgeleyen madalyon takdiminde bulundu. Erdoğan ve Papa, sunulan hediyeler hakkında birbirlerine bilgi verdi.

ERDOĞAN, KARDİNAL PAROLİN'İ KABUL ETTİ!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vatikan'da Apostolik Sarayı'nda Papa Francis ile gerçekleştirdiği baş başa görüşmenin ardından Vatikan Devlet Sekreteri Kardinal Pietro Parolin'i kabul etti.

SURİYE'DEKİ OPERASYONLAR KONUSUNDA BİLGİ PAYLAŞIMINDA BULUNULDU!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin terörle mücadele kapsamında Suriye'de yaptığı operasyonlar hakkında da bilgi paylaşımında bulundu.

Yabancı düşmanlığı ve İslamofobi ile ortak mücadeleye değinilen görüşmede, dinleri terörle ilintilendirmenin yanlış olduğu da vurgulandı. Bu çerçevede, İslam'ı terörle özdeşleştirmeye yönelik kışkırtıcı söylemlerden uzak durulması gerektiği belirtildi.

BÖLGEDE BARIŞ VE İSTİKRARIN TESİS EDİLMESİNE İŞARET EDİLDİ

Türkiye'de Katolikler dahil farklı inançlara mensup herkesin barış içerisinde bir arada yaşamalarına önem verdiklerini anlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu iradeyi somut olarak ortaya koyma adına son dönemde 14 kilise ve bir sinagogu onardıklarına dikkati çekti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Papa Franciscus, bölgede barış ve istikrarın tesis edilmesi, yaşanan insani dramlara seyirci kalınmaması için uluslararası toplumu harekete geçirmesi hususlarında ortak adımlar atmanın mümkün olduğuna işaret etti ve gelecekte de temasları sürdürme konusunda mutabık kaldı.