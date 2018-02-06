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, o üyenin dokunulmazlığını da kaldırdı

(), sosyal paylaşım sitesi Facebook'tan bazı kişilere hakaret ettiği gerekçesiyle hakkında dava açılan 'daki görüşlü Ulusal Cephe (FN) partisinin Genel Sekreteri Steeve Briois'in dokunulmazlığını ülkesinin talebi üzerine kaldırdı.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 6.2.2018 20:11 Güncelleme Tarihi: 6.2.2018 20:19
AP, o üyenin dokunulmazlığını da kaldırdı

Strazburg'da toplanan Genel Kurulu, 'yı temsilen AP'de bulunan ve aynı zamanda FN Genel Sekreteri ve Henin-Beaumont Belediye Başkanı da olan Briois'in dokunulmazlığının kaldırılmasını oyladı.

Genel Kurul üyelerinin el kaldırarak gerçekleştirdiği oylamada, AP üyelerinin büyük bir çoğunluğunun Briois'in dokunulmazlığının kaldırılması yönünde oy kullandığı belirtildi.

AP, SOSYAL MEDYADAN HAKARETE KAYITSIZ KALMADI

Briois, 2015'te başkanı olduğu Henin-Beaumont Belediyesi binasında kurulan bir Noel tasvirinin, laiklik ilkesi gereği kaldırılması gerektiğini söyleyen bir meclis üyesine, Facebook üzerinden hakaret etmiş ve bundan dolayı dava edilmişti.

Dava kabul edilirken, Fransız yargısı, Briois'in yargılanabilmesi için AP'deki dokunulmazlığının kaldırılması başvurusunda bulunmuştu.

AP, geçtiğimiz haziran ayında dini ve ırkçı nefret içerikli sözlerinden dolayı FN'nin lideri Marine Le Pen'in de dokunulmazlığını kaldırmıştı.

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AP, o üyenin dokunulmazlığını da kaldırdı
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