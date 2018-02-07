PYD, kamptaki sivilleri vurdu

Terör örgütü PYD/PKK militanları son saldırılarında kamplarda yaşamını sürdürmeye çalışan sivilleri hedef aldı. Hatay sınırındaki Suriye'nin Atme kasabasındaki kampa yapılan PYD roketli saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti, içerisinde çocukların da olduğu 15 kişi ise yaralandı. Afrin bölgesindeki Cinderes'ten teröristlerin attığı roket, Reyhanlı ilçesindeki Bükülmez Mahallesi karşısında bulunan Atme kasabasındaki Suriyelilerin barındığı kampa düşmesi sonucu büyük korku ve panik yaşandı. Bölgedeki sahra hastanesine götürülen yaralılar tedavi altına alınırken, Türk Silahlı Kuvvetleri, terör örgütü üyelerinin bulunduğu mevzileri top atışına tutmaya devam ediyor. Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, PYD/PKKYPG'li teröristlerin Atme kampında sivilleri hedef alan saldırılarına işaret ederek, "Evlerinden uzakta çadırlarda, çok zor koşullarda hayatta kalmaya çalışan bu masumların kanını akıtan teröristlerden insanlık adına gelin hep beraber hesap soralım. Suriyeli sivilleri fark etmeniz için Aylan bebeklerin kıyıya vurması mı gerekiyor? Atme görüntülerinden sonra katiyen mızrak çuvala sığmaz" değerlendirmesinde bulundu.

"İŞLERİ YALAN"

Çavuşoğlu, Twitter'dan yaptığı açıklamada, PYD'li teröristlerin "Zeytin Dalı Harekatı"nda sivillerin hedef alındığı yönündeki yalan haberlere ve dezenformasyona başvurduğunu belirtti. "Bugün terör saldırısına uğrayan Atme Kampı'nı tüm dünya kamuoyu iyi görmelidir." ifadesini kullanan Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu, "PKK-YPG-PYD'li teröristler Hatay'ın Reyhanlı ilçesinin karşısında, sınırımızın hemen ötesinde mazlum ve mağdur sivilleri katlettiler. Suriyeli kardeşlerimize Allah'tan rahmet niyaz ediyorum, yaralılara büyük geçmiş olsun" dedi.

İŞTE YPG'Lİ SÖZDE SİVİLLER

Terör örgütü PYD/PKK, Suriye'nin Haseke ve Kobani gibi bölgelerinden 500 kadar teröristi, "sivillerin dayanışma ziyareti" adı altında Afrin'e geçirdi. Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, PYD/PKK işgalindeki Kamışlı, Dırbasiye, Malikiye, Haseke merkez ve Kahtaniye gibi yerleşimlerden çıkanlar, Esad rejiminin kontrolündeki yollardan geçerek Afrin'e girdi. YPG'li sözde sivil kadınlar ise ellerinde silahlarla yürüdü.