Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Dünya Haberleri > Gece yarısı sıcak gelişme: Esad PYD'yi, ABD Esad'ı vurdu!

Gece yarısı sıcak gelişme: Esad 'yi, ABD Esad'ı vurdu!

ABD öncülüğündeki terör örgütü karşıtı koalisyon, Suriye'de rejim yanlısı güçlerin, SDG ismini kullanan terör örgütü /PKK’nın "karargâhına" saldırdığını açıkladı.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 8.2.2018 09:40 Güncelleme Tarihi: 8.2.2018 09:56
Gece yarısı sıcak gelişme: Esad PYD'yi, ABD Esad'ı vurdu!

Birleşik Görev Gücü Doğal Kararlılık Operasyonu'ndan yapılan açıklamada Esad yanlısı güçlerin Fırat Nehri'nin 8 kilometre doğusunda bulunan "SDG karargâhına" saldırdığı kaydedildi.

KARŞI SALDIRI DÜZENLENDİ

Saldırının herhangi bir kışkırtma sonucu olmadığı ifade edilen açıklamada saldırı sırasında koalisyona bağlı askerlerin de karargahta bulunduğu belirtildi.

Açıklamada "Koalisyon, koalisyon askerlerini ve ortak kuvvetleri savunmak üzere, küresel karşıtı koalisyon misyonuna angaje olan ortaklar, karşı saldırıyı düzenleyenleri püskürtmek üzere saldırı düzenledi" ifadesi yer aldı.

Rusya, ABD liderliğindeki koalisyonun Esad rejimine hava saldırısı düzenlemesine sert tepki gösterdi. Rus milletvekili Franz Klintseviç rejime yönelik hava saldırısının saldırganlık örneği olduğunu ifade etti.

ORTA FIRAT VADİSİ

Açıklamada koalisyonun Orta Fırat vadisinde DEAŞ ile mücadeleye devam ettiği kaydedildi.

100'DEN FAZLA REJİM ASKERİ ÖLDÜ!

Yaşanan çatışmanın ardından ABD tarafından yapılan açıklamada, 100'den fazla rejim askerinin öldürüldüğü ifade edildi. Yerel kaynaklar ABD savaş uçaklarının Esad güçlerini vurduğunu bildiriyor.

ABD zorda SDG dağılabilir
Afrin'e ABD gözetiminde terör konvoyu!

Açıklamada koalisyonun Orta Fırat vadisinde DEAŞ ile mücadeleye devam ettiği kaydedildi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Gece yarısı sıcak gelişme: Esad PYD'yi, ABD Esad'ı vurdu!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN