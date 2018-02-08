Tayvan yerle bir

Tayvan
'ın doğu kıyısında yer alan Hualien kentinde meydana gelen 6.4 büyüklüğündeki deprem
de ölü sayısı 6'ya yükselirken kaybolan 145 kişiye ulaşma çalışmaları sürüyor. Kayıplardan 143'ünün şehir merkezinde yer alan Yun Men Tusi Ti binasında mahsur kaldığı ifade edildi. Büyük paniğe neden olan depremde 225 kişi ise yaralandı. ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi'ne (USGS) göre deprem, merkez üssü Hualien kentinin 22 kilometre kuzeydoğusunda yerin 10.6 kilometre derinliğinde meydana geldi. Şu ana kadar enkaz altından 149 kişinin canlı çıkarıldığı kaydedildi. Açıklamada, 40 bin kişinin suyunun kesildiği, 645 evin ise elektriksiz kaldığı belirtildi. BÖLGEDE HAYAT DURDU
Hualien yönetimi acil operasyon merkezinin raporuna göre, deprem nedeniyle kentteki çok sayıda bina, köprü ve otoyol zarar gördü. Eğitime ara verilen kentte işyerleri kepenk kapattı. Bölgedeki arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü, deprem sonrası yaşanan çok sayıda artçı sarsıntının çalışmaları aksattığı kaydedildi. Yetkililer, iki tektonik plaka arasında yer alan Tayvan'ın son bir haftada 100'den fazla depremle sarsıldığını ve sarsıntıların önümüzdeki günlerde de süreceğini ifade etti.