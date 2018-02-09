Darbeci Sisi'den Osmanlı hazımsızlığı

Mısır'da seçimle başa gelmiş Muhammed Mursi'yi sinsi bir darbeyle devirerek diktatörlüğünü ilan eden Abdülfettah es-Sisi'nin Türkiye ve Osmanlı nefreti bitmek bilmiyor. İsrail'in kuklası olarak her platformda Türkiye'ye karşı ABD ve İsrail'in yanında saf tutan Sisi yönetimi Mısır'da Osmanlı izlerini silmek için yoğun çaba sarfediyor.

'BİRİNCİ SELİM' TABELASINI KALDIRDILAR!

Akit'in haberine göre; Yavuz Sultan Selim'in fethi ile yüzyıllardır Osmanlı toprağı olmuş Mısır'da Osmanlı izlerini yok ederek bölge insanının Türkiye ile olan gönül bağını koparmaya çalışan Sisi'nin son hamlesi Kahire'den geldi. Hilvan Üniversitesi Tarih Bolümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Muhammed Sabri, Osmanlı padişahı Yavuz Sultan Selim'in binlerce Mısırlıyı katlettiği ve Osmanlı'nın Mısır'ı sömürdüğü hezeyanını ortaya atmıştı. Bunun üzerine Kahire'nin Zeytin semtindeki Birinci Selim Caddesi'nin ismi değiştirildi.

İSMİNE BİLE TAHAMMÜL EDEMİYORLAR!

Kahire Valisi Atıf Abdülhamid, önerinin valilik bünyesinde değerlendirilerek caddenin isminin değiştirilmesine karar verildiğini söyledi. Abdülhamid, caddeden 'Birinci Selim' adının silinerek yerine Mısır Silahlı Kuvvetlerinden ölen bir askerin adının verileceğini belirtti.

Osmanlı padişahlarının ismine bile tahammül edemeyen ve batılı güçlerin kuklası haline gelen Sisi yönetimi İsrail ve ABD'nin isteğiyle Türkiye ve Türkiye düşmanlığını her defasında gösteriyor. Filistin'i işgal ederek binlerce Müslümanı katleden İsrail'e tek laf edemeyen hatta siyonistlerle kolkola giren Mısır yönetimi, Suriye ve Irak'ta milyonlarca Müslümanın kanına giren ve işgal kuvveti olarak halen o topraklarda bulunan ABD'nin sözünden ise çıkmıyor.