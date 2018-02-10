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'in F-16'sı düşürüldü!

-Suriye sınır bölgesinde olağanüstü hareketlilik var, bir İsrail F-16'sının düştüğü bildiriliyor. Bölgede yaşayanlar çok sayıda patlama sesi duyduklarını aktarıyor. Suriye Devlet Televizyonunda "İsrail uçağını vurduk" denildi.

Giriş Tarihi: 10.2.2018 08:26 Güncelleme Tarihi: 10.2.2018 10:15
İsrail'in F-16'sı düşürüldü!

ordusu, iç savaş ülkesi Suriye'de İran'a ait bir insansız hava aracını düşürdü. Bölgede tansiyonun bir anda fırlamasına yol açan olay, bu sabah saatlerinde gerçekleşti. Dakikalar sonra bir İsrail F-16'sının düştüğü ve pilotların yaralı olarak kurtulduğu duyuruldu.

Suriye Rejim yetkililerinden hava savunma sistemiyle İsrail uçağının düşürüldüğü bilgisi verildi.

İsrail medyası, Suriye tarafından fırlatılan füzelerin ülkenin kuzeyinde kırmızı alarm sirenlerin çalmasına yol açtığını bildiriyor. Sirenlerin çaldığı ilk yer, Golan Tepeleri'ndeki Beyt Şean oldu, ardından diğer yerlerde siren sesleri duyuldu.

Sınırda yaşayan bölge sakinleri, son yarım saatte çok sayıda patlama sesi duyduklarını aktarıyor.

İsrail, iç savaşın sürdüğü Suriye'ye son yıllarda çok sayıda füze saldırısı düzenledi ve birçok askeri hedef vurdu.

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İsrail'in F-16'sı düşürüldü!
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