Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Dünya Haberleri > Mattis'ten itiraf: SDG'den Afrin'e geçenler oldu

Mattis'ten itiraf: SDG'den Afrin'e geçenler oldu

Pentagon'dan hakkında açıklama geldi. , Amerika'nın teröristlerden kurduğu son örgüt olan SDG'den, Afrin'e kayma olduğunu itiraf etti.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 12.2.2018 08:18 Güncelleme Tarihi: 12.2.2018 09:16
Mattis'ten itiraf: SDG'den Afrin'e geçenler oldu

Orta Doğu'da terör örgütlerini kuran ve destekleyen Amerika'nın Savunma Bakanı , SDG militanlarının Afrin'e geçtiğini itiraf etti.

"AFRİN'E GEÇENLER OLDU"

ABD tarafından, PYD'li teröristlerden oluşturulurak kurulan terör oluşumu SDG'den Afrin'e geçişlerin olduğunu kabul eden Mattis, "Afrin'de dikkatlerini dağıtan bir durum var"dedi.

"DİKKATLERİ ORAYA KAYDI!"

Mattis, "Ayrıca şu anda Afrin'de devam etmekte olan dikkati dağıtan bir durum var. Bu durum SDG içerisinde yüzdesi net olmamakla birlikte yüzde 50 veya daha azı ya da çoğunun dikkatini dağıtıyor, Afrin'in saldırı altında olduğunu görüyorlar ve bu da onların dikkatinin oraya kaymasına sebep oluyor. Bazı durumlarda ise bazı birlikler oraya (Afrin'e) kaydı." şeklinde iftiralarda bulundu.

Adil Gür: Afrin Operasyonu’na destek yüzde 90
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Mattis'ten itiraf: SDG'den Afrin'e geçenler oldu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN