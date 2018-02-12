Mattis'ten itiraf: SDG'den Afrin'e geçenler oldu

Orta Doğu'da terör örgütlerini kuran ve destekleyen Amerika'nın Savunma Bakanı Jim Mattis, SDG militanlarının Afrin'e geçtiğini itiraf etti.

"AFRİN'E GEÇENLER OLDU"

ABD tarafından, PYD'li teröristlerden oluşturulurak kurulan terör oluşumu SDG'den Afrin'e geçişlerin olduğunu kabul eden Mattis, "Afrin'de dikkatlerini dağıtan bir durum var"dedi.

"DİKKATLERİ ORAYA KAYDI!"

Mattis, "Ayrıca şu anda Afrin'de devam etmekte olan dikkati dağıtan bir durum var. Bu durum SDG içerisinde yüzdesi net olmamakla birlikte yüzde 50 veya daha azı ya da çoğunun dikkatini dağıtıyor, Afrin'in saldırı altında olduğunu görüyorlar ve bu da onların dikkatinin oraya kaymasına sebep oluyor. Bazı durumlarda ise bazı birlikler oraya (Afrin'e) kaydı." şeklinde iftiralarda bulundu.