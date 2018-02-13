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Esed rejiminin 'ya saldırılarında 6 sivil öldü

'de Beşşar Esed rejimince, bölgesine düzenlenen saldırılarda 3'ü çocuk 6 sivil hayatını kaybetti.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 13.2.2018 20:51 Güncelleme Tarihi: 13.2.2018 20:52
Esed rejiminin Doğu Guta'ya saldırılarında 6 sivil öldü

'daki AA muhabirlerinin aktardığı bilgiye göre, Esed rejimi ve destekçileri 5 yıldır abluka altında tuttukları Doğu Guta'nın Duma ilçesi ile Misraba ve Merc beldelerine sabah saatlerinden itibaren top atışlarıyla saldırı düzenledi.

1'İ ÇOCUK 2 SİVİL CAN VERDİ

Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) kaynaklarına göre, rejim ve destekçilerinin bugünkü topçu saldırılarında Duma'da 2'si çocuk olmak üzere 4 sivil yaşamını yitirdi, Misraba'da da 1'i çocuk 2 sivil can verdi.

Bombardımanlarda yaralanan siviller sağlık merkezlerinde tedavi altına alındı, sivil yerleşimleri hedef alan saldırılarda çok sayıda ev ve iş yeri kullanılamaz hale geldi.

Muhaliflerin kontrolünde bulunan Doğu Guta'da yaklaşık 400 bin sivil yaşıyor.

Doğu Guta, anlaşmalarında gerginliği azaltma bölgesi ilan edilmişti. Ancak 'nın garantörlüğünü üstlendiği Esed rejimi, geçen yıl nisan ayından itibaren bölgeye yönelik ablukasını yoğunlaştırarak, son aylarda saldırılarını şiddetlendirdi.

İnsani krizin derinleştiği bölgede, yüzlercesi acil durumda binlerce sivil hasta tahliye edilmeyi bekliyor. Hastalardan birçoğu çocuk veya ileri evre kanserli. Doğu Gutalı çok sayıda bebek ve çocuk da açlık ve ilaçsızlık yüzünden yaşamını kaybetti.

Esad rejiminin Doğu Guta'ya saldırılarında 54 sivil daha öldü

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Esed rejiminin Doğu Guta'ya saldırılarında 6 sivil öldü
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