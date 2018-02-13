NATO'dan flaş Afrin açıklaması: Türkiye'nin kaygıları meşru!

NATO Savunma Bakanları toplantısı öncesinde basına konuşan Stoltenberg, Afrin'de sürdürülen Zeytin Dalı Operasyonu'na ilişkin olarak Türkiye'nin geçen hafta NATO üyesi ülkeleri bilgilendirdiğini hatırlatarak, "Türkiye'nin bilgilendirmeyi sürdürmesini umuyorum" dedi.

Stoltenberg, aralarında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da olduğu Türk yetkililerle düzenli temas halinde olduğunu vurguladı.

NATO'nun DEAŞ ile mücadele için oluşturulan uluslararası koalisyonun parçası olduğunu ancak alanda yer almadığını söyleyen Stoltenberg, savunma bakanlarının terörle mücadele ve Küresel Koalisyon'a katkı konusunu ele alacaklarını kaydederek, "Herhangi bir ülkenin NATO'nun Suriye'de alanda görev almasına yönelik bir talepte bulunmasını beklemiyorum" dedi.

Hürriyet'in haberine göre Tüm NATO üyeleri açısından bir sınama niteliğinde olan Suriye'deki durumun karmaşık, siviller açısından ölümcül ve ciddi olduğuna işaret eden Stoltenberg, alanda bulunan iki NATO üyesi, ABD ve Türkiye, arasında konuya ilişkin temaslar olmasından memnuniyet duyduklarını söyledi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg

"NATO'DA GÜVEN EKSİKLİĞİ YOK"

ABD ve Türkiye arasında güven eksikliği olup olmadığına ilişkin bir soruyu da yanıtlayan Stoltenberg, "NATO'da güven eksikliği yok" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin Rusya'dan almayı planladığı S-400 hava savunma sistemleri de Stoltenberg'e soruldu. NATO Genel Sekreteri, anlaşmanın durumuna ilişkin detayları vermesi gerekenin Türkiye olduğunun altını çizdi. Stoltenberg'in Fransa ve İtalya'dan benzer sistemler almak için başlattığı görüşmelerin memnuniyetle karşılandığını ifade etti.