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'dan flaş Afrin açıklaması: Türkiye'nin kaygıları meşru!

Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, ’deki gelişmelerin tüm müttefikler için ciddi endişe kaynağı olduğunu belirterek, ‘başka hiçbir NATO üyesinin uğramadığı kadar terör saldırısına uğrayan’ Türkiye’nin meşru güvenlik kaygıları olduğunu söyledi.

Giriş Tarihi: 13.2.2018 14:34 Güncelleme Tarihi: 13.2.2018 14:47
NATO'dan flaş Afrin açıklaması: Türkiye'nin kaygıları meşru!

Savunma Bakanları toplantısı öncesinde basına konuşan Stoltenberg, Afrin'de sürdürülen Zeytin Dalı Operasyonu'na ilişkin olarak Türkiye'nin geçen hafta NATO üyesi ülkeleri bilgilendirdiğini hatırlatarak, "Türkiye'nin bilgilendirmeyi sürdürmesini umuyorum" dedi.

Stoltenberg, aralarında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da olduğu Türk yetkililerle düzenli temas halinde olduğunu vurguladı.

NATO'nun DEAŞ ile mücadele için oluşturulan uluslararası koalisyonun parçası olduğunu ancak alanda yer almadığını söyleyen Stoltenberg, savunma bakanlarının terörle mücadele ve Küresel Koalisyon'a katkı konusunu ele alacaklarını kaydederek, "Herhangi bir ülkenin NATO'nun 'de alanda görev almasına yönelik bir talepte bulunmasını beklemiyorum" dedi.

Hürriyet'in haberine göre Tüm NATO üyeleri açısından bir sınama niteliğinde olan Suriye'deki durumun karmaşık, siviller açısından ölümcül ve ciddi olduğuna işaret eden Stoltenberg, alanda bulunan iki NATO üyesi, ABD ve Türkiye, arasında konuya ilişkin temaslar olmasından memnuniyet duyduklarını söyledi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg

"NATO'DA GÜVEN EKSİKLİĞİ YOK"

ABD ve Türkiye arasında güven eksikliği olup olmadığına ilişkin bir soruyu da yanıtlayan Stoltenberg, "NATO'da güven eksikliği yok" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin 'dan almayı planladığı S-400 hava savunma sistemleri de Stoltenberg'e soruldu. NATO Genel Sekreteri, anlaşmanın durumuna ilişkin detayları vermesi gerekenin Türkiye olduğunun altını çizdi. Stoltenberg'in ve İtalya'dan benzer sistemler almak için başlattığı görüşmelerin memnuniyetle karşılandığını ifade etti.

Zeytin Dalı’na NATO’dan övgü

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NATO'dan flaş Afrin açıklaması: Türkiye'nin kaygıları meşru!
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