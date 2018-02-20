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Bütçe fazlası veren parayı dağıtacak

Bütçesi fazla veren , 21 yaş ve üstü vatandaşlarına 100 ila 300 dolar prim ödeyecek. Ülkede 2011 yılında da benzer bir uygulamaya gidilmişti.

Giriş Tarihi: 20.2.2018 16:00
Bütçe fazlası veren Singapur parayı dağıtacak

Bütçesi fazla veren 'un, 21 yaş ve üstü vatandaşlarına 100 ila 300 dolar prim ödeyeceği bildirildi.

"Today Online" gazetesinin haberine göre, Singapur hükümeti, geçen yılki bütçesinin 9,6 milyar dolar fazla vermesi üzerine 21 yaş ve üstü vatandaşlarına prim ödeme kararı aldı.

Buna göre, yıllık geliri 28 bin dolar olanlar 300, 28 bin ila 100 bin dolar olanlar 200, 100 bin dolardan fazla yıllık geliri olanlar ise 100 dolar prim alacak.

Birden fazla gayrimenkule sahip olanlara ise gelir durumuna bakılmaksızın 100 dolar prim ödenecek.

Primlerin yıl sonunda ödeneceği ve devlete 700 milyon dolara mal olacağı belirtildi.

Singapur Maliye Bakanı Heng Swee Keat, bütçenin fazla vermesi nedeniyle prim ödeme kararı aldıklarını belirterek "Bu, hükümetimizin 'Singapur'un gelişiminin meyvelerini Singapurlularla paylaşacağız' taahhüdünü yerine getirdiğinin bir göstergesi." dedi.

Singapur, 2011'de de vatandaşlarına 100 ila 800 dolar prim ödemişti.

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Bütçe fazlası veren Singapur parayı dağıtacak
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