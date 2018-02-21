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'dan 'ye küstah teklif

'da Başbakan Merkel liderliğindeki Hristiyan Demokrat Birlik Partisi'nin (CDU) dış politika sözcüsü Jürgen Hardt, 'ye Afrin'deki askeri harekatı sona erdirme ve bölgeden çekilme çağrısında bulundu. 'nun Türkiye'ye destek olmasının ise şu aşamada söz konusu olmadığını da sözlerine ekledi.

Giriş Tarihi: 21.2.2018 18:39 Güncelleme Tarihi: 21.2.2018 18:48
Almanya'dan Türkiye'ye küstah teklif

Deutschlandfunk radyosuna konuşan Hardt, "Bu harekatın orantısız olduğunu düşünüyorum"dedi.

TÜRKİYE'YE AKIL VERMEYE KALKTI

"Türk hükümetinin bu harekatı hızlı bir biçimde sonlandırması ve 'yle sınırının kontrolüne odaklanmasının akıllıca olacağı kanısındayım" diye konuşan Hardt, 'nun üst siyasi karar organı olan Kuzey Atlantik Konseyi'nin (NAC) de 'ye karşı bu tutumu benimsemesi gerektiğini belirtti.

'KONYA ÜSSÜNDEN ÇEKİLME HATA OLUR'

DW Türkçe'nin aktardığına göre Türkiye'de AWACS misyonu çerçevesinde 'daki NATO üssünde konuşlanmış Alman askerlerine ilişkin soruyu da yanıtlayan Hardt, askerlerin buradan çekilmesinin bir hata olacağını kaydetti ve Türkiye'nin bu uçakları Suriye'de düzenlediği harekat için kullanmasının söz konusu olmadığını aktardı.

'NATO'YA GEREK YOK'

Öte yandan Hardt, Türkiye'nin henüz Suriye'yle savaş halinde olmadığını düşündüğünü söyledi. Buna rağmen Türkiye'nin bir şekilde Suriye'deki çatışmanın içine çekilme tehdidinin mevcut olduğunu düşündüğünü belirten Hardt, bunun Türkiye için tehlikeli olduğunu savundu.

NATO Antlaşması'nın 5. maddesinde geçen 'bir veya daha çoğuna yöneltilecek silahlı bir saldırının hepsine yöneltilmiş bir saldırı olarak değerlendirileceği' ifadesi çerçevesinde ittifakın kolektif güvenlik ilkesine de değinen Hardt, NATO için şu anda böyle bir durumun söz konusu olmadığını söyledi.

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Almanya'dan Türkiye'ye küstah teklif
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