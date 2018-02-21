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'de alarmı

Almanya'nın başkenti 'de bir tren istasyonunda bulundu. Paket nedeniyle ulaşımda iki saat aksama yaşandı.

İHA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 21.2.2018 18:21 Güncelleme Tarihi: 21.2.2018 20:25
Berlin'de şüpheli paket alarmı

'deki Ostbahnhof tren istasyonunda korku dolu anların yaşanmasına neden oldu. Yapılan bir ihbar üzerine olay yerine gelen bomba imha ekiplerinin, tren istasyonundaki şüpheli paketi etkisiz hale getirdiği belirtildi.



Federal polis yetkilileri, çantanın içerisinde ne olduğunu açıklamazken, tren seferleri iki saat aksadı.
Almanya, olası bir terör saldırısına karşı güvenlik önlemlerini arttırmış ve havaalanları başta olmak üzere büyük tren istasyonlarında polisler silahlı nöbet tutmaya başlamıştı.

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Berlin'de şüpheli paket alarmı
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