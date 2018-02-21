Esad’dan teröristlerle kara propaganda

Suriye rejim ordusunun Afrin
'e gireceğine dair haberlerin arkasından farklı niyetler çıktı. Esad'ın topladığı teröristlerle Afrin'e girecekmiş gibi haberlerle algı operasyonu yaptığı ve denkleme girmeye çalıştığı belirtiliyor. Hizbullah ve rejim yanlısı kanalların kara propagandası ise hedefine ulaşmadı. Teröristlerden oluşan sözde rejim konvoyu Afrin'e giriş güzergahı bombalanınca geri döndü. Türkiye
'nin Afrin'i terörden temizlemeye yönelik Zeytin Dalı Harekâtı devam ederken, pazartesi günü Suriye'nin resmi haber ajanslarından rejim ordusunun Afrin'e gireceğine dair haberler yayıldı. Haberlerde Afrin'e "halk milislerinin" gireceğine dair detay da yer alırken, rejim ordusunun Afrin'e yönelik bir hareketi ise söz konusu olmadı. HALEP'TEN PYD/PKK'YI YOLLADI
Bölgedeki kaynaklar tüm bu propaganda amaçlı haberlerle Esad rejiminin dikkatleri başka yöne çekme ve algı operasyonu ile Afrin için denkleme girmeye çalıştığını değerlendiriyor. Kaynaklar, Suriye ordusu Afrin'e girecekmiş gibi estirilen havanın ardından Halep
'in Şeyh Maksud ve Aşrafya mahallelerinde bulunan PKK/ PYD-YPG militanlarının Afrin'e geçtiği, Esad'ın da buna izin verdiğini belirtiyor. Pazartesi günü Halep'teki PKK/PYD-YPG milislerini Afrin'e gönderen Suriye rejimi, dün de kendisine yakın İran destekli Şii milisleri Afrin'e gönderdi. Afrin'e giden grubun Irak ve İran'dan getirilen Elbaker Tugayı'na bağlı milisler olduğu öğrenildi. PKK/PYD'ye destek için bu milislerin Afrin'e gönderildiği, grubun içinde çok az Suriyeli Şii milis bulunduğu belirtiliyor. Şii milislerin, 30 araç, 2 TB2 tankı, 2 personel taşıyıcı ve 2 top taşıyıcı araç ile Afrin'e hareket ettiği ifade ediliyor. Ankara ise rejim destekçisi terörist unsurların ilerleyişine sert tepki gösterdi. Güzergaha birkaç bomba bırakılınca geri kaçan unsurların ciddi olmadığını vurgulayan Ankara, "Yoksa gündüz vakti giriş yapmazlar. F-16 ile SİHA'ların gücünü biliyorlar. Amaçları propaganda" değerlendirmesinde bulundu. Ankara, rejim askeri kıyafeti giyerek Afrin merkezinde gösteriler yapılabileceğine dikkat çekerken, Suriye bayrağının kullanılabileceği uyarısında bulundu.