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'nın Flevoland eyaletinde 14 yaşındaki kız çocuğu, okuldan eve dönerken yolu kesilerek nü çıkarması istendi. Bunu kabul etmeyip yoluna devam eden kız, iki kişi tarafından darbedildi.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 26.2.2018 20:25 Güncelleme Tarihi: 26.2.2018 20:36
Hollanda'da İslamofobik saldırı

polisinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, geçen hafta Flevoland eyaletindeki Emmeloord kasabasında, 14 yaşındaki başörtülü bir kızın, okul çıkışı evine bisikletle giderken iki kişi tarafından yolunun kesildiği belirtildi.

TEKMELEYEREK DARBETTİLER

Gülerek nü çıkarmasını istedikleri kızın bunu reddetmesi üzerine zanlıların, çocuğu tekmeleyerek darbettikleri ifade edilen açıklamada, hastaneye kaldırılan kızın vücudunda aldığı darbeler sonucu morlukların oluştuğunun ve hafif beyin sarsıntısı geçirdiğinin belirlendiği kaydedildi.

Açıklamada, olayın ardından kaçan, sarı saçlı ve 18 yaş civarında olduğu düşünülen zanlılar hakkında soruşturma başlatıldığı bildirildi.

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Hollanda'da İslamofobik saldırı
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