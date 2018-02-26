Katil Esad ablukasındaki Doğu Guta'ya ölüm yağıyor

Suriye'de Şam'ın doğusundaki bazı ilçe ve beldeleri içeren 104 kilometrekarelik Doğu Guta'da bir insanlık felaketi yaşanıyor.

Esad rejimi yıllardır abluka altında tuttuğu bölgede masum çocuk, erkek ve kadınları gözünü kırpmadan katlediyor. Saldırılar hayatı durma noktasına getirdi.



Suriye İnsan Hakları Ağı (SNHR) kan donduran Doğu Guta raporunu açıkladı.

BİLANÇO AĞIRLAŞIYOR

14 Kasım 2017- 24 Şubat 2018 tarihlerini kapsayan 103 günde rejim güçlerinin abluka altında tuttuğu Doğu Guta bölgesine düzenlediği hava ve kara saldırılarında 1121 sivil hayatını kaybetti.



TOPLAMDA 12 BİN 873 SİVİL

Doğu Guta'ya 2011 Mart ayından 24 Şubat 2018'e kadar düzenlenen saldırılarda 1463'ü çocuk, 1127'si kadın olmak üzere toplam 12 bin 763 sivil öldü.



2011'den bu yana rejim ve destekçileri bölgeye 46 kez kimyasal silah saldırısı düzenledi.

BMGK'NİN ATEŞKES KARARINA RAĞMEN 4 SİVİL DAHA ÖLDÜ

Rejim güçleri ve destekçileri, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) Suriye'de bir ay "insani ateşkes" kararına karşın Doğu Guta'daki sivil yerleşimlere saldırılarını sürdürüyor.



Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) kaynaklarına göre, sabah saatlerinde itibaren Doğu Guta'nın Merc, Haresta, Şifoniye, Duma, Kefer Batna, Hammuriye, Sakba, Beyt Sava ve Arbin'deki sivil yerleşimlere hava ve kara saldırıları düzenlendi.

Saldırılarda Sakba'da 2, Beyt Sava ve Hammuriye'de 1'er sivil olmak üzere toplam 4 sivil hayatını kaybetti.



Sivil Savunma ekipleri arama ve kurtarma çalışmalarını sürdürürken, yaralılar çevredeki sağlık merkezlerinde tedavi altına alındı. Saldırıların devam etmesi nedeniyle ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.

BMGK'NIN ATEŞKES KARARI FAYDA ETMEDİ

BMGK, dün gece, Suriye'ye insani yardım ulaştırılabilmesi ve özellikle rejimin kuşatması altında bulunan Doğu Guta'daki ağır hasta ve yaralıların tahliyesi için en az bir ay insani ateşkes kararı alındığını duyurmuştu.



Kararda, Suriye genelinde insani yardımların ''güvenli, engelsiz ve sürdürülebilir'' bir şekilde ulaştırılabilmesi ve "ağır hasta ve yaralıların'' tahliye edilebilmesi için tüm taraflardan gecikmeden çatışmaları en az 30 gün durdurmaları talep edilmişti.



YÜZ BİNLERCE KİŞİ ÇARESİZ

Muhaliflerin kontrolündeki Doğu Guta'da yaklaşık 400 bin kişi yaşıyor. Doğu Guta, Astana anlaşmalarında "Gerginliği Azaltma Bölgesi" ilan edilmesine rağmen Rusya'nın garantörlüğünü üstlendiği Esad rejimi, geçen yıl nisan ayından itibaren bölgeye yönelik ablukasını sıkılaştırıp, son aylarda saldırılarını şiddetlendirdi.



HASTALIK VE AÇLIĞIN PENÇESİNDE

İnsani krizin derinleştiği bölgede, yüzlercesi acil durumda binlerce sivil hasta tahliye edilmeyi bekliyor. Bunların birçoğu çocuk veya ileri evre kanser hastası. Doğu Gutalı çok sayıda bebek ve çocuk ise açlık ve ilaçsızlık yüzünden yaşamını yitirdi.

