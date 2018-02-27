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Son dakika: Esad yine 'ya saldırdı

Anadolu Ajansı, Birleşmiş Milletler tarafından alınan Suriye'de bir aylık insani ateşkes kararına rağmen Şam yönetiminin 'ya saldırılar düzenlediği bilgisini geçti. Rusya da dün saat 09.00'la 14.00 arasında saldırıların durdurulacağını duyurmuştu.

Giriş Tarihi: 27.2.2018 11:09 Güncelleme Tarihi: 27.2.2018 11:26
Son dakika: Esad yine Doğu Guta'ya saldırdı

Beşşar Esed rejimi, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararı ve Rusya'nın duyurduğu 5 saatlik ateşkese rağmen saldırılarını sürdürüyor.

ATEŞKESE RAĞMEN...

'daki Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) ekiplerinden alınan bilgiye göre, Esed rejimi, BMGK kararı ve ardından Rusya'nın yerel saatle 09.00-14.00 (TSİ 10.00-15.00) arasında geçerli olacak şekilde ilan ettiği ateşkese rağmen Doğu Guta'yı vurmaya devam etti.

Rejim, TSİ 10.30 sularında Doğu Guta'daki sivil yerleşimlerden Duma, Beyt Sava ve Merc bölgelerine topçu atışları düzenlemeye başladı.

Saldırılarda bir sivil öldü, çok sayıda sivil yaralandı. Ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.

PUTİN DÜN İNSANİ MOLA TALİMATI VERMİŞTİ...

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, dün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Doğu Guta'da yerel saat ile 09.00-14.00 arasında "insani mola" talimatı verdiğini belirtmişti.

Rusya Suriye Muhalifleri Uzlaştırma Merkezi Başkanı Yuri Yevtuşenko de gece saatlerindeki açıklamasında, karara Esed rejiminin uyacağını söylemişti.

BMGK da 24 Şubat'ta Suriye'ye insani yardım ulaştırılabilmesi ve özellikle rejim kuşatması altında bulunan Doğu Guta'daki durumu ağır hasta ve yaralıların tahliyesi için en az bir ay insani ateşkes kararı alındığını duyurmuştu. Kararda, Suriye genelinde insani yardımların ''güvenli, engelsiz ve sürdürülebilir'' bir şekilde ulaştırılabilmesi ve ''durumu ağır hasta ve yaralıların'' tahliye edilebilmesi için tüm taraflardan ''gecikmeden'' çatışmaları en az 30 gün durdurmaları talep edilmişti.

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Son dakika: Esad yine Doğu Guta'ya saldırdı
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