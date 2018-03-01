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Dünyayı karıştıracak müthiş iddia

kökenli "APT28" adlı grubunun 'da kamuya ait veri ağlarına da bulunduğu bildirildi.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 28.2.2018 21:56 Güncelleme Tarihi: 1.3.2018 02:02
Dünyayı karıştıracak müthiş iddia

kökenli "APT28" adlı grubunun 'da kamuya ait veri ağlarına da bulunduğu bildirildi.

Alman Haber Ajansı DPA'nın güvenlik kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, APT 28 grubunun geçen yılın başından bu yana başarılı bir şekilde savunma ve dışişleri bakanlıkları sistemine sızdığı, bu sızıntının aralık ayında fark edildiği belirtildi.

Haberde, grubun arkasında Rusya'da iktidara yakın isimlerin olduğunun varsayıldığı vurgulandı.

Aynı grubun 2015'te de Federal Meclis'e ait veri ağına saldırdığı ifade edildi.

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Dünyayı karıştıracak müthiş iddia
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