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‘Dünyanın her yerini vuracak nükleer füzelerimiz var’

Giriş Tarihi: 2.3.2018
‘Dünyanın her yerini vuracak nükleer füzelerimiz var’
Rusya Devlet Başkanı , ülkesinin parlamentosu olan Federal Meclisi üyelerine hitaben geleneksel yıllık konuşmasını yaptı. Putin'in bu yılki Federal Meclis konuşması 18 Mart'ta düzenlenecek devlet başkanlığı seçimlerine çok yakın bir tarihte gerçekleşmesi nedeniyle aynı zamanda "Putin'in seçim vaatleri" olarak da yorumlandı. 1 saat 55 dakika konuşan Putin, yeni bir hipersonik (sesten çok daha hızlı) silahı başarılı bir biçimde test ettiklerini, nükleer başlık taşıyabilen su altı insansız hava aracı denediklerini ve dünyanın her yerini vurabilecek ve herhangi bir ülkenin savunma sistemi tarafından durdurulamayacak kıtalararası nükleer füze geliştirdiklerini söyledi.
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