Yunan ordusu açıkladı: Meriç'te 2 Yunan askeri yakalandı

Yunanistan'ın Türkiye sınırındaki Kastanies Karakolu'nda görev yapan biri teğmen, diğeri astsubay 2 Yunan askeri, Türkiye tarafına geçti. Türk askerleri tarafından gözaltına alınan askerlerle ilgili soruşturma sürüyor.



ANINDA GÖZALTINA ALINDILAR

Edirne'de Pazarkule Sınır Kapısı'nın hemen karşısında bulunan Yunanistan'ın Kastanies Sınır Kapısı yakınlarında dün akşam saatlerinde devriye görevi yapan biri teğmen, biri astsubay 2 Yunan askeri, sınırı geçip Türkiye tarafına geldi. Türk askerleri, 2 Yunanlı askeri gözaltına aldı.



Gözaltındaki 2 askerin Türkiye sınırındaki Kastanies Karakolu'nda görev yaptıkları belirtildi.

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BAKANLIKLAR BİLGİLENDİRİLDİ

2 Yunanlı askerle ilgili soruşturma yürütülürken, konu Edirne Valiliği tarafından İçişleri ve Dışişleri bakanlıklarına da bildirildi.





YUNAN YETKİLİLER 'İADE' İÇİN GİRİŞİME BAŞLADI

Yunan ordusu yaptığı açıklamada "İlk andan itibaren Yunan yetkililer, Türk mevkidaşlarıyla irtibattalar ve (askerlerin) Yunanistan'a dönüşleri için prosedürler devam ediyor." dedi.

HAKİMLİK SORGUSU DEVAM EDİYOR

2 Yunan askeri savcılıktaki ifadelerinin ardından tutuklanmaları talebiyle mahkemeye sevk edildi. Savcılık iki askerin "Askeri casusluğa teşebbüs etmek" ve "Askeri yasak bölgeye girmek" suçlarından tutuklanmasını istedi. Yunan askerlerin hakimlik sorgusu devam ediyor.

Gözaltındaki Yunan askerlerinin üzerinden çıkan telefonları da incelemeye alındı.

Yunan Kara Kuvvetleri, "1 Mart 2018 tarihinde Kara Kuvvetlerinde görev yapmakta olan 2 asker Kastanies bölgesinde olağan devriye görevini yürütürken kötü hava şartları sebebi ile Türk tarafındaki devriye tarafından yakalandılar'' şeklinde açıklama yapmıştı. Açıklamada Yunan askerlerinin gerekli formalite işlemeleri için Edirne'de bulundukları ve Yunanistan'a dönmeleri için Türk makamları ile temas halinde olunduğu belirtilmişti.

YUNAN GENELKURMAY BAŞKANI AKAR'LA TELEFONLA GÖRÜŞTÜ!

Yunanistan Hükümet Sözcüsü Dimitris Canakopulos, Yunanistan Genelkurmay Başkanı Evangelos Apostolakis'in Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'la telefonda görüştüğünü açıkladı.



Meriç Nehri kenarında yakalanan 2 Yunan askeri için Yunanistan Hükümet Sözcüsü Dimitris Canakopulos açıklamalarda bulundu. Sözcü Canakopulos, "Yunan askerleri kötü hava şartları nedeniyle yollarını kaybedip, yanlışlıkla Türk topraklarına girdiler. Gözaltına alındıkları için yasal işlemler yapılacak. Türkiye'ye yasadışı giriş yaptıkları suçlamasıyla yargılanacaklar. Bir an önce Yunanistan'a dönmelerini bekliyoruz" şeklinde açıklama yaptı.



Canakopulos, konu hakkında Yunanistan Genelkurmay Başkanı Evangelos Apostolakis'in, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ile telefonda görüştüğünü de açıkladı.