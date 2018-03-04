ABD'deki Columbia Üniversitesi tarafından yürütülen çalışma sonucunda, 11 nesile uzanan 13 milyon kişilik dünyanın en kalabalık aile soyu tespit edildi. Yaniv Erlich'ın başında bulunduğu ekip, MyHeritage adındaki bir soyağacı servisine ait olan Geni.com isimli internet sitesi aracılığıyla 86 milyon insanın genetik verilerini inceledi. Göçler, evlilikler ve yaşam süresi verilerinin incelenmesi sonucu soya ait akrabalık bağları ortaya çıkarıldı. Ağırlıklı olarak Avrupa ve Kuzey Amerika'dan gelen aile soyunun ortaya çıkması, Batılıların son 500 yılda dünyayı nasıl kolonize ettiğini ortaya koymuş oldu. Çalışmaya dair veriler Science dergisinde yayımlandı.

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