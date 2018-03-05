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Kim Jong Un ilk defa li yetkililerle yüz yüze görüştü

Devlet Başkanı Moon Jae-in tarafından görevlendirilen 10 kişilik özel heyet, 'nin başkenti Pyongyang'da Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile akşam yemeğinde bir araya geldi.

Giriş Tarihi: 5.3.2018 15:32 Güncelleme Tarihi: 5.3.2018 16:09
Kim Jong Un ilk defa Güney Koreli yetkililerle yüz yüze görüştü

Kore yarımadasında bir yıldan fazla bir süredir devam eden nükleer tansiyonun ardından Kış Olimpiyatları'yla başlayan diyalog sürecinde önemli günler yaşanıyor.

Kış Olimpiyatları'nda heyetinin Güney'i ziyaret etmesinin ardından, 'den 10 kişilik bir heyet bugün Pyongyang'a gitti.

Güney Kore ajansı Yonhap'ın Kuzey Kore ajansı KCNA'ya dayandırdığı haberinde, "Devlet Başkanı'nın aralarında Güney Kore Ulusal Güvenlik Danışmanı Chung Eui-yong'un da olduğu özel elçilerinden oluşan heyeti, Pyongyang'ta temaslarda bulunacak." ifadesi kullanıldı.

HENÜZ AÇIKLAMA YAPILMADI!

Heyetin Kim Jong-un ile görüşmesinin içeriği konusunda henüz bir açıklama yapılmadı. Heyetin ziyareti iki gün sürecek.

Bu görüşme 2011'de koltuğu devralan Kim Jong Un'un Güney Koreli yetkililerle yüz yüze yapacağı ilk görüşme olacak.

Kim Jong Un ile bir araya gelecek isimler arasında Güney Kore Ulusal Güvenlik Direktörü Chung Eui-yong ile İstihbarat Şefi Suh Hoon da bulunuyor.

Chung, Kuzey Kore'ye gitmeden önce yaptığı açıklamada Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in, Kuzey Kore'nin nükleer silahları bırakması ve Kore Yarımadası'nda kalıcı barış tesis edilmesi yönündeki isteklerini Pyongyang'a ileteceğin belirtmişti.

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Kim Jong Un ilk defa Güney Koreli yetkililerle yüz yüze görüştü
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