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yapıldı, halkı radyo ve televizyon için vergi ödemeyi seçti!

'de Radyo ve Televizyon Vergisi’ni tamamen ortadan kaldırmayı amaçlayan “No Billag“ inisiyatifi için yapılan halk oylamasında "Hayır" kararı çıktı.

Giriş Tarihi: 5.3.2018 09:30 Güncelleme Tarihi: 5.3.2018 09:57
Referandum yapıldı, İsviçre halkı radyo ve televizyon için vergi ödemeyi seçti!

'de Radyo ve Televizyon Vergisi'ni tamamen ortadan kaldırmayı amaçlayan "No Billag" inisiyatifi için yapılan halk oylamasında "Hayır" kararı çıktı.

Ülke genelinde halk "No Billag" ve 2021 Mali Yönetmenliği için sandık başına gitti.

Katılımın yüzde 54,4 olduğu oylamada, resmi olmayan sonuçlara göre seçmenlerin yüzde 71,6'sı Radyo ve Televizyon Vergisi'ni tamamen ortadan kaldırmayı amaçlayan "No Billag" inisiyatifine "Hayır" dedi.

450 İSVİÇRE FRANGI ÖDEMEYE DEVAM EDECEKLER

Karara göre, yürürlükte olan Radyo ve Televizyon Yasası'yla televizyon cihazı ve radyo kullanımına bakılmaksızın, her ev televizyon ve radyo vergisi olarak yıllık yaklaşık 450 İsviçre Frangı ödemeye devam edecek.

Federal hükümetin karşı çıktığı "No Billag" inisiyatifine en büyük desteği, yabancı karşıtı politikalarıyla bilinen İsviçre Halk Partisi SVP verdi.

Halk oylamasında "Evet" çıkması durumunda; İsviçre devleti savaş olmadıkça, radyo ve televizyon işletemeyeceği gibi halktan hiçbir şekilde radyo ve televizyon vergisi talep edemeyecekti.

İsviçre devlet televizyonu RTS, halkın kararının memnuniyetle karşılandığını açıkladı.

da halkın oyuna sunulan Federal vergi rejiminin uzatılmasını öngören 2021 Mali Yönetmenliği ise yüzde 15,9 "Hayır" oyuna karşı yüzde 84,1 "Evet" oyuyla kabul edildi.

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Referandum yapıldı, İsviçre halkı radyo ve televizyon için vergi ödemeyi seçti!
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