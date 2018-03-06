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Erdoğan’la görüştü, gözaltına alındı

BETİL BAŞ Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 6.3.2018
Erdoğan’la görüştü, gözaltına alındı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın direnişinin sembolü olarak gösterdiği 15 yaşındaki Fevzi Cuneydi, geçtiğimiz çarşamba günü havaalanında askerleri tarafından bir önceki Türkiye ziyaretinde Cumhurbaşkanı 'la görüştüğü gerekçesiyle gözaltına alındı. Babası Muhammed'in sağlık sorunları nedeniyle Türkiye'ye gelmek için uçağa binmeye hazırlanırken gözaltına alınan ve aynı gün serbest bırakılan Fevzi'nin mahkemeye kadar yurtdışına çıkması yasaklandı. Fevzi ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti ilan etmesinin ardından 'de başlayan Kudüs direnişinde, 'İsrail askerlerine taş attığı' iddiasıyla gözaltına alınmıştı. Ailesinin geçimini sağlamak için okulu bırakan Fevzi, Türkiye'nin 3 bin dolarlık kefaletini ödemesiyle 19 Aralık'ta serbest bırakılmıştı. İsrail askerleri omzunu kırdığı için çalışamayacak durumda bırakılmıştı. SABAH'a bilgi veren Fevzi Cuneydi, askerlerin kendisine gözaltı süresince kötü davrandıklarını, Erdoğan'la ne görüştüğüne ilişkin sürekli sorular sorduklarını, kendisini darp ettiklerini ve mayısta görülmesi beklenen mahkemesinin sürekli ertelenerek yurtdışına çıkışının tamamen yasaklanacağını kendisine söylendiğini belirtti.
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Erdoğan’la görüştü, gözaltına alındı
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