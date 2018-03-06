Güney Kore ve Kuzey Kore'den tarihi adım!

Güney Kore ve Kuzey Kore, gelecek ay sonunda liderler zirvesi yapma konusunda mutabakata vardı. Güney Kore başkanlık ofisinden yapılan açıklamada, iki ülke liderinin telefon görüşmesinde mutabakata vardığı belirtildi.

Güney Kore Ulusal Güvenlik Ofisi Başkanı Chung Eui-yong, Kuzey Kore'nin ülkelerine yönelik ve askeri tehdit oluşmaması durumunda nükleer program uygulanmasına gerek duymayacaklarını belirttiklerini söyledi.

ABD İLE ANLAŞILIRSA FÜZE DENEMELERİ DURDURULACAK

Kuzey Kore'nin, Güney Kore'ye karşı nükleer silah kullanmamayı, ABD ile anlaşılırsa nükleer ve füze denemelerini durdurmayı kabul ettiği bildirildi.

KUZEY VE GÜNEY KORE SAMİMİ BİR GÖRÜŞME GERÇEKLEŞTİRMİŞTİ

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un, Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in tarafından görevlendirilen heyetle Pyongyang'ta "samimi" bir görüşme yaptığı bildirildi.

KCNA ajansının haberinde, Kim'in heyetle akşam yemeğinde bir araya geldiği belirtildi. Kim'in, 4 saat süren yemekte "yeniden birleşme" ve daha yakın ilişkiler tesis etme konusunda isteğini ifade ettiği kaydedildi.

Güney Kore'den yapılan açıklamada da iki tarafın gelecekte görüşmelere devam etme konusunda uzlaşmaya vardıkları dile getirildi. Heyetin bu hafta içinde Washington'ı ziyaret etmesi ve Amerikalı yetkilileri Kuzey'deki görüşmeleriyle ilgili bilgilendirmesi bekleniyor.

Öte yandan, Güney Kore Devlet Başkanı Moon, bir mezuniyet töreninde yaptığı konuşmada, Kuzey Kore ile diyalog çağrısını yineledi ancak yine de en kötü senaryoya hazırlıklı olmak gerektiğini ifade etti.

Moon, ABD ile savunma kapasitesinin güçlendirilmesi gerektiğine vurgu yaptı.

Kuzey ve Güney Kore arasındaki olumlu atmosfer, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, yeni yıl konuşmasında, 2018 PyeongChang Kış Olimpiyatları'na heyet gönderilebileceğini, bu konuda Seul ile görüşmelere açık olduklarını açıklamasıyla başlamıştı.

Bu diplomatik yakınlaşma neticesinde iki ülke arasında 2016'dan beri kapalı olan iletişim hattı yeniden açılmıştı.