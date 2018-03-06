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Katil sivil katliamına devam ediyor

Rejim güçleri ve destekçileri, 'nin "insani " ve 'nın 5 saatlik ateşkes kararlarına rağmen 'ya düzenlediği saldırılarda 10 sivil hayatını kaybetti. Doğu Guta'da son 16 günde yaşamını yitirenlerin sayısı 834'e ulaştı.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 6.3.2018 20:50
Katil Esed sivil katliamına devam ediyor

Beşar rejiminin, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin () kararı ve 'nın ilan ettiği 5 saatlik e rağmen abluka altında tuttuğu 'nın farklı yerleşimlerine düzenlediği saldırılarda 10 sivil yaşamını yitirdi.

Doğu Guta'daki (Beyaz Baretliler) ekiplerinden edinilen bilgiye göre, rejim güçleri ve Rusya, BMGK'nin ateşkes kararı ve ardından Rusya'nın her gün 09.00-14.00 (TSİ 10.00-15.00) saatlerinde geçerli olacak şekilde ilan ettiği ateşkese rağmen Doğu Guta'yı vurmaya bugün de devam etti.

Başkent Şam'da abluka altındaki Doğu Guta'nın Duma ve Haresta ilçeleriyle Sakba, , Arbin, Hammuriye, , Cisrin, Hizze ve Merc bölgelerindeki sivil yerleşim alanlarına sabah saatlerinden itibaren hava ve kara saldırıları düzenlendi.

Saldırılar sonucu Cisrin'de 3, Arbin'de 4, Ayn Terma'da 2, Beyt Sava'da 1 sivil can verdi.

- Son 16 günde 834 sivil yaşamını yitirdi

Sivil Savunma verilerine göre, rejim güçleri ve destekçilerinin, muhaliflerin kontrolündeki Doğu Guta'ya 19 Şubat-5 Mart tarihlerinde düzenlediği hava ve kara saldırılarda 824 sivil hayatını kaybetti.

Doğu Guta'da bugünkü saldırılarla birlikte son 16 günde ölen sivillerin sayısı 834'e yükseldi.

BMGK, 24 Şubat'ta aldığı kararla başta Doğu Guta olmak üzere genelinde siviller için insani ateşkes ilan edilmesini istemişti. "Gecikmeksizin" hayata geçirilmesine hükmedilen ateşkesin nasıl başlayacağı ise belirsiz kalmıştı.

Rusya, BMGK kararının ardından 27 Şubat'ta ateşkesin her gün 09.00-14.00 (TSİ 10.00-15.00) saatlerinde geçerli olacak şekilde başladığını ilan edip, rejimin buna uyacağını ileri sürmüştü.

Muhaliflerin kontrolündeki Doğu Guta'da 400 bin kişi 5 yıldır abluka altında yaşıyor.

Doğu Guta, anlaşmalarında "Gerginliği Azaltma Bölgesi" ilan edilmesine rağmen Rusya'nın garantörlüğünü üstlendiği Esed rejimi, geçen yıl nisan ayından itibaren bölgeye yönelik ablukasını sıkılaştırıp, son aylarda da saldırılarını şiddetlendirdi.

İnsani krizin derinleştiği bölgede, yüzlercesi acil durumda binlerce sivil hasta tahliye edilmeyi bekliyor. Bunların birçoğu çocuk veya ileri evre kanser hastası. Doğu Gutalı çok sayıda bebek ve çocuk da açlık ve ilaçsızlık yüzünden yaşamını yitirdi.

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Katil Esed sivil katliamına devam ediyor
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