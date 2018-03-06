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Son Dakika Haberi: 'de Rus uçağı düştü: 32 ölü

Rusya Savunma Bakanlığı, Antonov-26 tipi kargo uçağının 'deki Hımeymim hava üssü yakınlarında düştüğünü ve uçakta bulunan 26 yolcu ve 6 kişilik mürettebatın hayatını kaybettiğini bildirdi.

Giriş Tarihi: 6.3.2018 16:43 Güncelleme Tarihi: 6.3.2018 17:04
Son Dakika Haberi: Suriye'de Rus uçağı düştü: 32 ölü

Rus Savunma Bakanlığı yetkilileri, An-26 tipi bir askeri kargo uçağının Lazkiye yakınlarındaki Hmeymim hava üssündeki iniş pistine neredeyse 500 metre uzaklıktayken yere çakıldığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, bugün saat 15.00'te 'deki Hımeymim hava üssü yakınlarında Rus Antonov-26 tipi kargo uçağının düştüğü belirtildi.

Uçakta bulunan 26 yolcunun ve 6 kişilik mürettebatın yaşamını yitirdiği kaydedilen açıklamada, uçağın teknik bir hata nedeniyle düşmüş olabileceği bilgisine yer verildi.

İlk belirlemelere göre uçağa yönelik herhangi bir saldırının yapılmadığı belirtilirken, kazaya ilişkin soruşturma açıldığı ifade edildi.

Suriye'de Rus uçağı düştü: 32 ölü!

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Son Dakika Haberi: Suriye'de Rus uçağı düştü: 32 ölü
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