Dünyanın manyetik alanı tehlikede

Afrika
'nın
altındaki ilginç doğa olayı, dünyayı atmosferdeki doğa olaylarına karşı koruyan manyetik alanını olumsuz yönde etkiliyor. Manyetik alan Dünya'yı kaplıyor ve güneş fırtınaları ve kozmik radyasyondan koruyor. Rocherster Üniversitesi'nden uzmanların yaptığı bir araştırmaya göre kutupların manyetik özellikleri 780 bin yıl önce yer değiştirdi ve bu durum tekrarlanabilir. Demir Çağı'nda Afrika'da kullanılan kil barınakların üzerindeki pişmiş mineralleri inceleyen uzmanlar, Dünya'nın manyetik alanının bin yılda uğradığı durumlar hakkında önemli bilgiler elde etti. Son 160 yılda manyetik alanın inceldiğini belirleyen uzmanlar, dünyayı radyasyondan korumakta yetersiz kaldığını ve kayabileceğini ifade etti. PUSULALAR GÜNEYİ GÖSTEREBİLİR
Uzmanlar bu değişikliğin manyetik kutuplaşmayı da kaydırabileceğini bu nedenle pusulaların kuzey yerine güney kutbunu gösterebileceğini belirtiyor. Afrika'nın altında meydana geldiği tespit edilen bu duruma "Güney Atlantik Anomalisi" adı veriliyor. Bu anomalinin Zimbabwe'den Şili'ye kadar kayabileceği belirtiliyor. Güney Atlantik Anomalisi Bilim insanları bu durumun her 200 bin ila 300 bin yılda bir gerçekleşebileceğini ve dünya tarihinde toplamda birkaç kez gerçekleştiğini tahmin ediyor. Yaklaşık 40 bin yıl önce de manyetik alanın böyle bir değişikliğe uğramasına ramak kaldığı ancak tekrar eski düzenine kavuştuğu belirtiliyor.