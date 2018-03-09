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sahillerinde manzarası

’de deniz sıcaklığındaki üç derecelik düşüş denizkestaneleri, balıklar ve ıstakozlardan oluşan on binlerce deniz canlısının kıyıya vurmasına yol açtı

DIŞ HABERLER Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 9.3.2018
İngiltere sahillerinde kıyamet manzarası

Bir haftadır Sibirya kaynaklı aşırı kar yağışları ve şiddetli rüzgârlarla boğuşan 'de sahil kenarlarına gidenler kötü bir sürprizle karşılaştı. Kent, Norfolk ve Yorkshire kıyılarına vuran on binlerce ölü deniz canlısı görenleri korkuttu.

Kent sakinleri "Binlerce ölü denizyıldızının yanında yengeçler, denizkestaneleri, ıstakozlar ve balıklar var. Denizyıldızlarının çoğu ölüydü ancak ıstakozlar ve bazı yengeçler canlıydı. Elimizden geldiğince kurtarmaya çalıştık. Sahildeki görüntü şok edici ve üzücüydü" diye konuştu.

İngiltere merkezli Wildlife Trusts vahşi yaşam derneğinin Yorkshire yetkilisi Bex Lynam, olayın düşük hava sıcaklarından kaynaklandığını kaydetti. Geçen hafta deniz suyu sıcaklığında kaydedilen üç derecelik düşüşün deniz canlılarının aktivitesinin azalmasına sebep olduğunu söyleyen Lynam, "Bu onları korunmasız yapıyor. Büyük dalgalar, onları karaya sürüklüyor" ifadelerini kullandı.

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İngiltere sahillerinde kıyamet manzarası
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