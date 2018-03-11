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'da cami yapılması planlanan alana 23 haç diktiler

kentinde, cami yapılması planlanan alana 23 haç dikilerek mezarlık görüntüsü verildi.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 11.3.2018 17:29
Hollanda'da cami yapılması planlanan alana 23 haç diktiler

'da kentinde, İslam ve göçmen karşıtı hareketi üyeleri, cami yapılması planlanan alanın üzerine 23 haç dikti.

PEGIDA üyesi grubun sosyal medya üzerinden paylaştığı görüntülere göre, grup, cami yapılması planlanan alana 23 haç dikerek mezarlık görüntüsü verdi.

Hollanda'da ırkçılar cami yapılacak alana 23 adet haç dikti!

Haçların üzerine Londra, Barselona, Paris ve Brüksel'deki terör saldırılarında hayatını kaybedenlerin isimleri yazıldı.

"BUNU ENGELLEMEK İÇİN ELİMİZDEN GELENİ YAPACAĞIZ"

PEGIDA, paylaşımında, "İslam, nefret ve terör anlamına geliyor. Onun için bugün Enschede kentinde nefret evi inşa edilecek arsada eylem gerçekleştirdik. Bunu engellemek için elimizden gelen her şeyi yapacağız." ifadesini kullandı.

PEGIDA üyeleri, dört ay önce, aynı cami alanına kurdukları kiliseyi temsil eden çadırın önüne yerleştirdikleri tahtadan haç işaretine domuz kanı sürmüştü.

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Hollanda'da cami yapılması planlanan alana 23 haç diktiler
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