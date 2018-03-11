Srebrenitsalı anneler, Dodik'e altın plaket verilmesine tepki gösterdi

Srebrenitsalı anneler, Bosna Hersek'in iki entitesinden biri olan Sırp Cumhuriyeti (RS) Başkanı Milorad Dodik'e Srebrenitsa Belediyesine yaptığı katkılar dolayısıyla altın plaket verilmesine tepki gösterdi.

Ülkenin kuzeydoğusundaki Tuzla şehrinde toplanan Srebrenitsalı anneler, belediye tarafından Sırp başkana plaket verilmesini kınadı.

"KABUL EDİLEMEZ"

Srebrenitsalı Kadınlar Derneği Başkanı Hajra Catic, burada yaptığı konuşmada, 1992-1995 yılları arasında yaşanan Bosna Savaşı'nda Sırp askerlerin soykırım yaptığı Srebrenitsa'da RS Başkanı Dodik'e ödül verilmesini kabul etmediklerini ifade ederek "Her konuşmasında soykırımı inkar eden Dodik'e bu tarz bir plaketin verilmesinden ötürü büyük üzüntü duyuyoruz." dedi.

SREBRENİTSA'DA PROTESTOYA İZİN VERİLMEDİ

Derneğin Başkan Yardımcısı Nura Begovic de Srebrenitsa'da Boşnakların tepki göstermesine izin verilmediğini, bu nedenle Tuzla'da toplandıklarını söyledi. Begovic, "Srebrenitsa'nın gelişmesine ciddi anlamda katkı sağlayan Sırplara plaket verilmesine karşı değiliz ancak bu Dodik değil, olmamalı." diye konuştu.

"DODİK, SREBRENİTSA İÇİN İYİ BİR ŞEY YAPMADI"

Bosna Hersek'in doğusundaki Srebrenitsa'da şehir belediyesinin kuruluş yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Srebrenitsa'daki törene Boşnak temsilciler katılmazken, RS Başkanı Dodik, Sırbistan Savunma Bakanı Aleksandar Vulin ve Sırp asıllı Srebrenitsa Belediye Başkanı Mladen Grujicic hazır bulundu.

Dodik, kendisine takdim edilen altın plaketi bir zafer olarak görmediğini söyleyerek "Srebrenitsa'yı daha fazla yatırım yapılması gereken bir şehir olarak görüyoruz. Burası, geçmişte yaşanan trajedi nedeniyle önemli bir yer. Acılar bölünmemeli ve her suçlu cezasını çekmeli." ifadelerini kullandı.

Srebrenitsa Anneleri Derneği Başkanı Hatidza Mehmedovic de Dodik'e verilen plaketin Srebrenitsa'da yaşayan Boşnaklar için acı verici olduğunun altını çizdi. Mehmedovic, "Dodik, Srebrenitsa için iyi bir şey yapmadı. Verilen plaket soykırımı inkar etmek demektir. Plaketin Dodik'in ellerinde bir anlamı yok." diye konuştu.

SREBRENİTSA'DA NE OLDU?

Srebrenitsa'nın 11 Temmuz 1995'te Ratko Mladic komutasındaki Sırp birlikler tarafından işgal edilmesinin ardından, Birleşmiş Milletler (BM) bünyesindeki Hollandalı askerlere sığınan sivil Boşnaklar Sırplara teslim edildi.

Kadın ve çocukların Boşnak askerlerin kontrolündeki bölgeye ulaşmasına izin veren Sırplar, 8 binden fazla Boşnak erkeği ormanlık alanlarda, fabrikalarda ve depolarda katletti. Katledilen Boşnaklar o dönemde toplu mezarlara gömüldü.

Savaşın ardından kayıpları bulmak için başlatılan çalışmalarda, toplu mezarlarda cesetlerine ulaşılan kurbanlar, kimlik tespitinin ardından her yıl 11 Temmuz'da Potoçari Anıt Mezarlığı'nda düzenlenen törenle toprağa veriliyor.