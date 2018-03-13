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Afrin'de Mehmetçiği sevinç gözyaşlarıyla karşıladılar

'nın teröristlerden temizledği Maristan Hatip köyünde kurtarılan vatandaşlar 'i gözyaşlarıyla karşıladı.

Giriş Tarihi: 13.3.2018 19:16
Afrin'de Mehmetçiği sevinç gözyaşlarıyla karşıladılar

ve , Zeytin Dalı Harekatı'nı başarılı bir şekilde sürdürürken temizlenen bölgelerden biri olan Maristal Hatip köyünde, köylüler 'imizi sevinç gözyaşlarıyla karşıladı.

Afrin'de Mehmetçiği sevinç gözyaşlarıyla karşıladılar

"NEDEN 5 YIL ÖNCE GELMEDİNİZ"

Aralarında bir tanesi kurtulmanın sevincini buruk yaşadı. Türk askerine feryatta bulunan kadın, "Neden 5 yıl önce gelmediniz, keşke 5 yıl önce gelseydiniz kocam ölmezdi." diyerek baygınlık geçirdi.

Huzur ve güveni getiren askerimizi gören köylüler, Mehmetçik'imize teşekkür etti.

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Afrin'de Mehmetçiği sevinç gözyaşlarıyla karşıladılar
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