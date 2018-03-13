TSK ve ÖSO, Zeytin Dalı Harekatı'nı başarılı bir şekilde sürdürürken temizlenen bölgelerden biri olan Maristal Hatip köyünde, köylüler Mehmetçik'imizi sevinç gözyaşlarıyla karşıladı.



Afrin'de Mehmetçiği sevinç gözyaşlarıyla karşıladılar

"NEDEN 5 YIL ÖNCE GELMEDİNİZ"



Aralarında bir tanesi kurtulmanın sevincini buruk yaşadı. Türk askerine feryatta bulunan kadın, "Neden 5 yıl önce gelmediniz, keşke 5 yıl önce gelseydiniz kocam ölmezdi." diyerek baygınlık geçirdi.





Huzur ve güveni getiren askerimizi gören köylüler, Mehmetçik'imize teşekkür etti.