FETÖ'nün paravan Belçika şirketi oyunu bozuldu

SABAH'ın Belçika Maliye Bakanlığı'ndan elde ettiği şirket resmi kayıtlarına göre, Türkiye'yi uluslararası mahkemelere taşıyan Cascade Investments NV. şirketinin sahipleri FETÖ'cü iş adamlarının Belçika'da kurduğu bir derneğe üyeler. TMSF'ye devredilen şirketlerin değerinin alınması için Türkiye Cumhuriyeti'ni Uluslararası Yatırım Anlaşmazlıklarının Çözüm Merkezi'e (ICSID) şikayet eden şirket milyonlarca avro talep ederken, 28 Şubat tarihinde Türkiye aleyhine hukuki süreçin başlatıldığı öğrenildi.

ADIM ADIM PLANLANAN BÜYÜK SAHTEKARLIK

Kapatılan Zaman Gazetesi'ni de bünyesinde barındıran ve el konulan Feza Gazetecilik A.Ş.'nin Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akif Afşar, kayyum atanması öncesinde kurumun varlıklarını Belçikalı Cascade firmasına çek karşılığında vermişti. Hakkında gözaltı kararı bulunan ve 22 Aralık 2016'da mal varlıklarına el konulan Afşar, terör örgütüne üyelikten aranıyor.

Verilen çekler karşılıksız çıkarken, Belçika'da kurulan paravan şirket tarafından kayyum atanan medya grubuna her hangi bir para akışı sağlanmadı. Diğer yandan Zaman Gazetesi'ne ait bina ve diğer kaynakların CMD'ye devredildiği ve bu devir için Feza Gazetecilik'e her hangi bir para ödenmediği öğrenildi. Diğer yandan, CMD satın alıp karşılığını ödemediği gayrimenkulu Feza Gazetecelik'e aylık 800bin lira karşılığında kiralamaya başladı.







1 MİLYAR LİRALIK ŞİRKETİ 3 MİLYONA VERDİLER

Darbe teşebbüsü öncesinde sinsi, fakat bir o kadar da beceriksiz bir yola baş vuran örgüt üyeleri, şirketi komik bir rakama paravan yabancı şirkete devretti. SABAH'ın konuştuğu kayyum heyeti yöneticileri, 4 Mart 2016'da göreve başladıklarında şirketin malvarlıkları için 750 milyon ila 1 milyar arası değer biçildiğini fakat personel ve diğer giderlerin ödemesinin yapılması için nakit bulamadıklarını söyledi. Buna neden olarak da, şirketin içinin boşaltıldığı ve personel giderlerinin dahi ödenmesinde sıkıntı olduğu için dava açmak için dava masrafı bulunamadığı belirtildi.

Belçika'daki şirketin o zamanlar bir kaç FETÖ üyesine ait olduğunu tespit ettiklerini söyleyen kayyum yöneticileri, bu kişilerle irtibat kurulamadığını, sadece göstermelik bir Belçika'lıyı şirket sözcüsü olarak Türkiye'ye gönderdiklerini söyledi.

Belçika Maliye Bakanlığı'nın verilerine göre, Feza Gazetecilik'in 1 milyar değerindeki mal varlıklarını adeta kaçıran FETÖ yönetimi, CMD'yi 3 milyon liraya Belçika'daki şirkete satmıştı. Öte yandan, medya şirketine ait yayın araçları ve diğer değerli basın gereçlerinin 1 yıl sonra ödemeye başlama kaydıyla 10 yıl vadeli düşük fiyatlara özel kişilere satıldığı öğrenildi.



TÜRKİYE'YE DAVA AÇIP 80 MİLYON İSTEDİLER

Avrupa'daki örgüt üyelerinin paravan şirketine geçirilen 1 milyar lira değerindeki CMD'yi 3 milyon avroya alan Cascade Investments NV.'nin ICSID'e yaptığı başvuruda 80 milyon avro talep ettiği iddia ediliyor. Davacı taraf olan Belçika firmasını Londra merkezli uluslararası hukuk firması Hogan Lovells International'ın temsil ettiği dosyada, ICSID değerlendirme sürecine başlandı.





TEDBİR AMAÇLI KURULAN PARAVAN ŞİRKETİN HİKAYESİ

Mali kaynaklardan elde edilen şirket bilgilerine göre, Cascade Investments NV., 400 bin avro ile Ağustos 2006'da Brüksel'de anonim şirket olarak kuruldu. Yönetim kadrosunda ise FETÖ işadamları derneğine üye olan bu isimler yer aldı: Kenan Sezer, Mustafa Ünal, İskender Kapaklıkaya, Hüseyin Şahin, Ahmet Tanrıkulu ve Ali Aktan.

Kuruluşunda toplam 400 hissesi bulunan şirketin ortaklarından Aktan ve Tanrıkulu'nun 100'er, Şahin ve Sezer'in 60'ar, Kapaklıkaya ve Ünal'ın 40'ar adet hissesi bulunuyordu. 17-25 Aralık yargı darbe teşebbüsüne kadar çok az miktarda mal varlığı olan göstermelik şirket, 2015 yılında örgütün medya ayağına yapılan operasyonların başlamasıyla kaynaklarını genişletmeye başladı.



2015 yılı sonlarında 600 yeni hisse çıkartan şirket, bu hisseleri Avustralya'dan Belçika'ya gelen ve Wikileaks kaynaklarında Zaman Gazetesi bağlantısının olduğu gözüken Orhan Azizoğlu'nun adına kayıt edildi. Yeni çıkarılan hisselerle, Azizoğlu şirketin yüzde 60'lık kısmına sahip oldu. Son dönemdeki kayıtlarda Cascade Investments'ın şirket merkezi Anvers olarak gözükürken, şirket yöneticisi Mesut Mutlu'nun ikamet adresi de Almanya'nın Köln kenti olarak kayıtlarda yer alıyor.

NAYLON ŞİRKETTEN BELÇİKA'YA SIFIR VERGİ

FETÖ'nün paravan şirketini Cascade Investments'ın kurulduğu 2006'dan bu yana Belçika'da vergi vermediği de mali kayıtlarda açıkça gösteriliyor. Belçika Maliye kaynaklarına göre şirket, her yıl zarar göstererek ülkede vergi vermemeyi başarıyor. Kayıtlarda firmanın 2008 yılında 136 bin avro, 2009'da 138 bin avro, 2010'da 7 bin avro, 2011'de 22 bin avro 2012'de 30 bin avro 2013'de 51 bin avro, 2014'de 67 bin avro, 2015'de 45bin avro 2016'da ise 79 bin avro zarar beyanında bulunduğu ortaya çıkıyor. Her yıl zarar ettiğini açıklayan firma bu nedenle Belçika'da vergi ödemekten kaçıyor.

THE JUDİCİAL PROCESS

ICSID, taraf olan ülkeler ve diğer ülkelerin vatandaşı olan yatırımcılar arasındaki anlaşmazlıklarda uzlaştırma veya tahkim makamı olarak rol üstleniyor. ICSID, gelişmiş ülkelerdeki yabancı yatırımcıların, gelişmekte olan ülkelere yapacakları yatırımlarda yaşadıkları sorunları objektif ve hızlı bir şekilde çözme işlevi yüklenmişti. Bir davada ICSID'nin hakemlik yetkisine başvurulduktan sonra, tek taraflı olarak bu yöndeki karar geri çekilemiyor. ICSID'ye taraf olan bütün ülkelerin, hakemlik kararlarının sonuçlarını kabul etmesi ve uygulaması gerekiyor.