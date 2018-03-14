Ünlü fizikçi Stephen Hawking 76 yaşında hayatını kaybetti!

Dünyaca ünlü fizikçi ve yazar Stephen Hawking 76 yaşında hayatını kaybetti.

Hawking'in ölümünü aile sözcüsü duyurdu.







STEPHEN HAWKİNG KİMDİR?

Stephen William Hawking, 8 Ocak 1942 tarihinde Oxford- İngiltere'de dünyaya geldi.

Hawking sekiz yaşındayken ailesiyle birlikte Londra'nın yaklaşık 20 mil kuzeyinde bulunan St. Albans'a taşındı. On bir yaşındayken St. Albans Okulu'na ve ardından Oxford Üniversitesi Koleji'ne gitti.

Hawking, babasının tıp okuması konusunda ısrar etmesine rağmen, Matematik eğitimi almak istedi. Matematik Bölümü, okuduğu kolejde mevcut değildi, bu yüzden onun yerine Fizik Bölümüne geçti. Üç sene sonra Doğal Bilimler alanında birinci sınıf onur derecesi aldı.

Stephen Hawking, evreni yöneten temel yasalar üzerine yoğunlaştı. Roger Penrose ile Einstein'ın Görelilik Teorisinin genelde mekân ve zamanı ima ettiğini, Big Bang'te bir başlangıç olsa da kara deliklerin evrene son vereceğini savundu.

Profesör Hawking'in on iki onursal derecesi vardır. 1982 senesinde CBE ödülüne layık görüldü.

Birçok ödül, madalya ve nişan sahibidir. Royal Society'nin ve ABD Ulusal Bilimler Akademisinin bir üyesidir.

Stephen Hawking'e 21. doğum gününden kısa bir süre sonra ALS teşhis kondu. Tekerlekli sandalyeye ve iletişim için bilgisayarlı bir ses sistemine bağımlı olmasına rağmen, Stephen Hawking evlendi (üç çocuğu ve üç torunu var) ve teorik fizik üzerine araştırmalarına devam ediyor.