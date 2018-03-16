İngiltere Türklere süresiz oturumu kaldırdı

İçişleri Bakanlığı yayımladığı değişiklik kararıyla Türk vatandaşlarına Ankara Anlaşması kapsamında süresiz oturum verilmesi uygulamasına son verdi - Bakanlık, kendi işini kuran Türk vatandaşlarına süresiz oturum hakkı tanıyan yeni bir vize kategorisi oluşturulacağını açıkladı. Yeni vize kategorisi getirilene kadar Türk vatandaşları sadece 3'er yıl oturum izni uzatması alabilecek.

İngiltere İçişleri Bakanlığı bugün yayımladığı değişiklik kararıyla Türk vatandaşlarından Ankara Anlaşması kapsamında süresiz oturum verilmesi uygulamasını sonlandırdı.

BAKANLIK SÜRESİZ OTURUM İZİNLERİNİ ARTIK KABUL ETMEYECEK

İngiltere İçişleri Bakanlığı, Ankara Anlaşması kapsamında İngiltere'de kendi işini kurmuş Türk vatandaşlarına yönelik muamelenin düzenlendiği "Türkiye AT Birlik Anlaşması kapsamındaki iş başvuruları" başlıklı yönetmelikte değişikliğe gitti.

Bakanlığın internet sitesinde yer alan değişikliğe ilişkin verilen bilgi notunda, Ankara Anlaşması olarak bilinen anlaşma kapsamındaki süresiz oturum izni başvurularının artık kabul edilmeyeceği bildirildi.

BU KARAR BAŞVURUSU REDDEDİLEN TÜRK VATANDAŞININ İTİRAZI ÜZERİNE VERİLDİ

Bakanlık, değişiklik kararının, anlaşma kapsamında süresiz oturum için yaptığı başvuru reddedilen Türk vatandaşı Hacer Aydoğdu ile 2 yaşındaki oğlunun itirazları üzerine başlayan yargı sürecinin sonucuna bağlı olarak alındığını açıkladı.

Hacer Aydoğdu'nun süresiz oturum başvurusu 23 Eylül 2015 tarihinde İçişleri Bakanlığı tarafından reddedilmişti. Eşi İngiltere'de süresiz oturum hakkı alan Aydoğdu'nun aile üyesi olarak aynı amaçla yaptığı başvurunun reddine gerekçe olarak, İngiltere'de eşi ile en az iki sene yaşamış olmaması gösterilmişti.

Bakanlık kararının iptali için Yüksek Mahkemeye başvuran Aydoğdu, davayı geçen yıl kazanmıştı. Ancak mahkeme kararda, Ankara Anlaşması ile ilgili bazı yorumlara yer vermişti. Mahkeme kararında Türk vatandaşları ile aile üyelerinin başvurularının Ankara Anlaşması kapsamında değerlendirilemeyeceği görüşü yer almıştı.

İçişleri Bakanlığı, mahkemenin Ankara Anlaşması ile ilgili yorumunun ima ettiği sonuçları değerlendirme sürecinde başvuruları kabule devam etmişti.

Bugün yayımladığı değişiklikle yeni başvuru alınmayacağını belirten Bakanlık, bugüne kadar yapılan başvuruların sonuçlandırılacağını bildirdi.

YENİ VİZE KATEGORİSİ GELECEK

Bakanlık, bugünden itibaren İngiltere'de iş kuran Türkler ile ailelerine başvurmaları halinde sadece 3'er yıllık oturum uzatması verileceğini kaydetti.

Bakanlık, kendi işini kuran Türk vatandaşlarına süresiz oturum hakkı tanıyan yeni bir vize kategorisi oluşturulacağını da açıkladı.

Türkiye 1959'da Avrupa Birliği'nin o zamanki adıyla Avrupa Ekonomik Topluluğu'na başvurmuş, 1963 yılında da Türkiye vatandaşlarının topluluğa üye ülkelerde hizmet verebilmek için vize almalarını sağlayan Ankara Anlaşması imzalanmıştı.

İngiltere'de Türkler bu anlaşma kapsamında 1 yıl oturum izni aldıktan sonra 3 yıl uzatma alıyor ve sonrasında süresiz oturum için başvurabiliyorlardı.