Kayıp Malezya uçağı bulundu

8 Mart 2014'te kayıplara karışan 239 yolculu uçaktan 4 senedir hiçbir iz bulunamıyordu. Bu kez gelen haber uçağın Google Haritalar'da tespit edildiğine dair.

İçindeki 239 yolcu ile kaybolan MH370 sefer sayılı Malezya uçağı bulundu

8 Mart 2014'te Kuala Lumpur'dan Pekin'e doğru seyrederken bir anda ortadan kaybolan, Malezya Havayollarına ait MH370 sefer sayılı Boing 777 sayılı uçağın gizemi halen sürüyor. 239 yolcu nereye gitti, uçak nerede ve 4 senedir nasıl bulunamıyor gibi sorular cevabını aramaya devam ediyor.

GERÇEKLER GİZLENMİŞ

Bugün gelen habere göre, Avustralya makine mühendisi Peter McMahon uçağı Google Haritalar'da bulduğunu iddia ediyor. Kendisinin paylaştığı fotoğrafa ve açıklamasına göre, uçak Google ve NASA'nın haritalarında tespit edilebilir durumda. Uçağın üzerinde birçok kurşun deliği tespit ettiğini söyleyen McMahon, yetkililerin bundan dolayı gerçekleri gizlediğini belirtmiş.

Yaklaşık 4 yıldır Çin ve Malezya işbirliği sürdürülen çalışmalara son verildikten sonra halen bir takım kişiler Malezya uçağının akibetinin ne olduğuna dair sır perdesini aralamaya çalışıyor. Bakalım bu 'vaka' bir gizem olarak kalmaya devam mı edecek?

UÇAĞIN ÜZERİNDE BİRÇOK KURŞUN İZİ TESPİT EDİLDİ

McMahon, "MH370'in bulgularını denetlemek için Avustralya'ya dört Amerikalı gönderildi. Alınan tüm bilgilerin halktan, hatta hükümetimizden gizlendiğinden emin olduk. Ama neden? Bunun dışında uçağın üzerinde birçok kurşun deliği tespit edildi." dedi. McMahon, uçapında iskeletinde çok sayıda kurşun izinin olması sebebiyle bir başka soruşturmanın açılmasına sebep olacağına da inanıyor.

Eşini ve iki çocuğunu kaybeden Ghyslain Wattrelos da uçağın vurularak düşürüldüğünü söylüyor. Watthelos, Vietnam, Malezya ve Tayland'ın bazı hayati bilgiler elinde bulundurduğuna inanıyor.