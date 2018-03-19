Rusya’da beklenen sonuç: Putin’le 6 yıl daha

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BUGÜN NELER OLDU

usya dün Vladimir Putin'in mutlak favori olduğu devlet başkanlığı seçimi için sandık başına gitti. 11 farklı saat diliminin yaşandığı Rusya'da önceki gün TSİ 23.00'te Kamçatka'da açılan sandıklar, dün TSİ 21.00'de Kaliningrad'da kapandı. 109 milyon kayıtlı seçmenin bulunduğu ülkede, yedi rakibinin karşısına çıkan Putin'in ilk turda galibiyeti yakalayacağına ve 1999'dan beri liderlik ettiği Rusya'nın 2024'e kadar başkanı olacağına kesin gözüyle bakılıyordu. Anketlerde oy oranı yüzde 70 civarında çıkan Putin'in, dördüncü zafer konuşmasının şimdiden hazır olduğu belirtilmişti. Sonuç da beklendiği gibi oldu. Rusya Merkezi Seçim Komisyonu, sandıkların yüzde 50'sinin sayıldığını, 65 yaşındaki Putin'in oyların yüzde 75'ini aldığını açıkladı. Putin de Kırım'ın ilhakının yıldönümü nedeniyle düzenlenen etkinlikte zafer konuşmasını yaptı. Kızıl Meydan'da toplanan binlerce kişiye destekleri için teşekkür eden Putin, "Biz büyük bir takımız. Ülkemizi başarı bekliyor. Rusya için önemli işler yapacağız" dedi.Rusya'dabaşkanlık seçimleri, Rusya'nın Ukrayna toprağı olan Kırım'ı ilhakının dördüncü yıl dönümüne denk geldi. Kiev yönetimi, ülkenin kuzey doğusundaki ayrılıkçıları destekleyen ve Kırım'ı ilhak eden Rusya ile diplomatik krizi öne sürerek ülkedeki Rus vatandaşların oy kullanmasına izin vermedi. Ukrayna'daki Rus temsilcilikleri önünde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin karşıtı protestolar düzenlenirken, sadece Rus diplomatlar Ukrayna topraklarında oy kullanabildi.