BM: Suriye’nin bölünmesi tüm bölge için felaket olur

BUGÜN NELER OLDU

BM Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura, Suriye'nin bölünmesinin tüm bölge için felaket olacağını söyledi. İsviçre'nin Cenevre kentinde konuşan Mistura, Suriye'nin farklı kontrol bölgelerine ayrılarak parçalandığına dikkat çekerek, ülkede çoğunlukta bulunan Sünnileri de kapsayan bir politik süreç olmazsa DEAŞ'ın geri gelebileceğine işaret etti. Öte yandan Suriye'nin başkenti Şam'da pazar yerine düzenlenen roketli saldırıda 29 kişi öldü, 32 kişi yaralandı. Esad rejiminin Doğu Guta'ya gerçekleştirdiği bombardımanda da 59 sivil hayatını kaybetti.