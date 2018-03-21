Çiftlik Bank vurgununda inanılmaz detaylar!

Çiftlik Bank vurgunuyla ilgili çok çarpıcı bilgilere ulaşıldı. Çiftlik Bank CEO'su Mehmet Aydın'ın geçen sene Uruguay'a giderek son model bir araç, bir malikâne ve bir yat aldığı ortaya çıktı. Aydın'ın satın aldığı mülkleri 10 yıldır Uruguay'da yaşayan ve inşaat işleriyle uğraşan Osman K isimli bir Türk'ün üzerine kayıt ettirdiği ortaya çıktı. Mehmet Aydın'ın bir süre kaldığı apart oteldeki komşuları Aydın'ın fotoğrafını tanıyarak, Aydın'ın 'otelde Aralık ayına kadar kaldığını doğruladı. Yerel kaynakların aktardığına göre, Aydın'ın Uruguay'da 640 bin dolara satın aldığı Ferrari hakkında komşularına 'babamdan bir hediye' diye söz ediyordu. Aydın'ın bir süre önce hayatını kaybeden babasını yalanına alet ettiği ortaya çıktı.