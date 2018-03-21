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aradığı desteği bulamadı

Başbakanı Mark Rutte, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyindeki Afrin'e yönelik yürüttüğü ı nedeniyle kınanması için yaptıkları önerinin Avrupa Birliği () ve 'dan gerekli desteği alamadığını açıkladı

BBC TÜRKÇE Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 21.3.2018 16:39 Güncelleme Tarihi: 21.3.2018 17:23
Hollanda aradığı desteği bulamadı

Rutte, salı günü parlamentoda yapılan özel oturumda, milletvekillerinin sorularını yanıtladı. Muhalefet partileri, Afrin harekâtı nedeniyle Türkiye'nin kınanması yönündeki önerileri anımsatarak, hükümetin bu konudaki tutumunu sordu.

BBC Türkçe'nin herine göre bir süre dışişleri bakanlığına vekalet eden Kalkınma ve Dış Ticaret Bakanı Sigrid Kaag, muhalefetin Türkiye'nin kınanması yönündeki önerisi konusunda hükümetin iki hafta içinde görüşünü açıklayacağını bildirmişti.

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Başbakanı, Türkiye'nin Suriye'deki harekât nedeniyle kınanması konusunda AB ve üyeleri arasında yeterli desteğin sağlanamadığını söyledi.

'TÜRKİYE MÜLTECİ ANLAŞMASINA BAĞLI KALDI'

Rutte, 18 Mart 2016'da Türkiye ile AB arasında imzalanan mültecilerin geri kabulü anlaşmasına da değindi.

Yunanistan'ın anlaşma konusundaki tutumunu eleştiren başbakan, Atina yönetiminin mültecilerin geri gönderilmesi ile ilgili ağırkanlı tutumunun sorunlara yol açtığını söyledi.

Rutte, "Doğruyu söylemek gerekirse Türkiye'nin yapılan mülteci anlaşmasına son derece bağlı kaldığını düşünüyorum" diye konuştu.

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Hollanda aradığı desteği bulamadı
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