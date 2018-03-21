Rusya, düşen An-148 tipi yolcu uçağını yasakladı

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Rusya'da geçen ay düşen ve 71 kişinin hayatını kaybettiği uçak kazası nedeniyle, An-148 tipi yolcu uçağının, Rus havayolu şirketleri tarafından kullanımının yasaklandığı bildirildi. Rusya Federal Ulaştırma Kurumu Başkanı Viktor Basargin, Rus medyasına yaptığı açıklamada, An-148 tipi yolcu uçağının kullanımına son verilmesi için Rus havayolu şirketlerine talimat gönderildiğini belirtti. Saratov Havayollarına ait An-148 tipi yolcu uçağı, geçen ay Moskova'da bulunan Domodedovo Havalimanı'ndan kalkış yaptıktan kısa bir süre sonra düşmüş, uçaktaki 65 yolcu ve 6 kişilik mürettebat hayatını kaybetmişti. Rus Hava Kuvvetleri bünyesinde Ukrayna yapımı An-148 tipi uçaklardan 12 tane bulunurken, özel havayolu şirketlerinde toplam 15 tane An-148 bulunuyordu. AA