Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Dünya Haberleri > Son dakika: Ajanslar son dakika koduyla geçiyor! ABD’deki bombalamaların şüphelisi öldü!

Son dakika: Ajanslar son dakika koduyla geçiyor! ABD’deki bombalamaların şüphelisi öldü!

ABD'nin Teksas eyaletinde son üç hafta içinde meydana gelen 5 ayrı bombalı saldırının şüphelisinin, büyük bir polis operasyonunda öldüğü bildirildi.

Giriş Tarihi: 21.3.2018 12:43 Güncelleme Tarihi: 21.3.2018 12:48
Son dakika: Ajanslar son dakika koduyla geçiyor! ABD’deki bombalamaların şüphelisi öldü!

Amerikan medyası, Teksas eyaletinde 5 farklı patlama yaşandıktan sonra çalışmalarını yoğunlaştıran polisin, bir şüpheliyi öldürdüğünü duyurdu.

Şüphelinin Austin kentinin kuzeyindeki bir otoyolda son bombasını patlattıktan sonra öldüğü bildirildi. Daha sonra yerel medya, adamın kendini bombayla öldürdüğünü ifade etti.

Son üç haftada Austin şehrinde 4, San Antonio şehrinde de bir patlama yaşanmış, saldırılarda 2 kişi hayatını kaybetmiş, 4 kişi yaralanmıştı. Austin'deki patlamaların, Afrikakökenli ABD vatandaşlarının hedef alınması nedeniyle ırkçı saldırılar olabileceği üzerinde durulduğu ifade edilmişti.

Yetkililer, Amerikan medyasında "seri bombacı" olarak nitelendirilen kişi veya kişileri ihbar edenlere 115 bin dolar para ödülü verileceğini duyurmuştu.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Ajanslar son dakika koduyla geçiyor! ABD’deki bombalamaların şüphelisi öldü!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN