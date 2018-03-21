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Yalnız yaşlılar bilerek suç işliyor

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Giriş Tarihi: 21.3.2018
Yalnız yaşlılar bilerek suç işliyor
Japonya'da kendini yalnız hisseden yaşlıların küçük suçlar işleyerek kasten hapishaneye girdiği ortaya çıktı. Amerikan Bloomberg sitesinin haberine göre, dünyanın en yaşlı nüfusuna sahip ülkede son yıllarda 60 yaş ve üstü vatandaşların suç işleme oranı dört kat arttı. Hapishanedeki her 5 tutukludan birinin 60 yaş ve üzerinde olduğu kaydedilirken yaşlıların özellikle marketten ürün çalmak gibi küçük suçlardan tutuklandığına dikkat çekildi. Hırsızlıktan yakalananların yarısının yalnız yaşadığı belirlendi.
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Yalnız yaşlılar bilerek suç işliyor
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