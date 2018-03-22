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’li diplomat ’lere alternatifle geliyor

Büyükelçi Kaidanow’un 31 Mart’ta Türkiye’ye yapması beklenen ziyarette, Türkiye’ye Patriot füze sistemleri teklifi sunulacak

Ragıp SOYLU
RAGIP SOYLU Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 22.3.2018
ABD’li diplomat S-400’lere alternatifle geliyor
Türkiye'nin 'dan satın almak için anlaşma imzaladığı füze savunma sistemlerine karşı Washington yönetimi kendi teklifini bu ay sonunda Ankara'ya sunacak. Üst düzey Amerikalı diplomat, 'nda askeri ve diplomasi ilişkiler departmanından sorumlu Büyükelçi Tina Kaidanow'un, Türkiye'yi ziyaret edeceğini söyledi. Türk-Amerikan Savunma Endüstrisi Diyalogu kapsamında gerçekleşecek ziyarette, Amerikan tarafı S-400'lere alternatif olarak Patriot tipi füze savunma sistemierini içeren bir bir teklif verecek. SABAH'a konuşan ABD'li yetkili, kendi tekliflerinden umutlu olduklarını, ziyaretin zamanlamasının ise bu açıdan çok iyi olduğunu belirtti. Türk yetkililer geçtiğimiz aylarda yaptıkları açıklamalarda Türkiye'nin S-400'e olan ilgisini ana nedeni olarak ABD Kongresi'nin çıkarttığı zorlukları göstermişti. Amerikalı yetkili, Trump yönetiminin silah satışlarını bir dış politika aracı haline getirdiğini, dolayısıyla artık Kongre'den silah satışlarının kolayca geçmesi için çalışacaklarını vurguladı. Bir Türk diplomat ise, ziyaretin 31 Mart'ta gerçekleşeceğini belirtti.
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ABD’li diplomat S-400’lere alternatifle geliyor
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