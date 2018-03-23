Uzan’ın bağışı İngiltere’yi karıştırdı

İngiltere dün Kraliyet Ailesi'nin "bağış" skandalı ile çalkalandı. Haberlerin merkezinde ise İngiliz Kraliyet tahtının birinci sıradaki varisi Prens Charles ile firari iş adamı Cem Uzan vardı. Daily Mail gazetesinin "Satılık Prens" başlığıyla verdiği haberde, Türkiye'den kaçarak Fransa'ya sığınan Cem Uzan ve eski eşi Alara Koçibey'in, Prens Charles ve eşi Camilla ile yan yana görüntü vermesi karşılığında kraliyet vakıflarına 200 bin sterlin (yaklaşık 1 milyon 100 bin lira) bağışta bulunduğunu yazdı. Haberlerde Uzan'ın bağışlarının toplamda 400 bin sterlini geçtiği belirtildi. Uzan'ın söz konusu parayı kendisinin ve ailesinin tanıtımını yapmak için ödediği belirtilen haberde, ünlü milyonerin haziran 2000'deki yemekte verdiği görüntüden memnun kaldığı da vurgulandı.

PRENS CHARLES'IN AYIBI...

Gazete, Uzanlar'ın bunun için halkla ilişkiler danışmanlık hizmeti veren Belli Pottinger firmasıyla çalıştığını belirtti. Gazete, Cem Uzan'ın bu tavrının, "ince planlanmış uzun süreli bir kampanyanın sonucu" şeklinde yorumlandığını belirtti. Veliaht Prensi Charles'ın 400 bin sterlini geçen bağışlar karşılığında Cem Uzan ve eşini saraylarında ağırlaması, 2003'te İngiliz medyasında geniş yer bulmuştu. Ülkenin önde gelen gazetelerinden Sunday Times, The Mail on Sunday ve Observer haberi, "Mali skandala karışmış bir işadamından alınan paralar yüzünden Charles yeni bir ayıpla karşı karşıya" başlığıyla yazmıştı.

LONDRA'YA YERLEŞMEK İSTİYORDU

Uzan'ın halkla ilişkiler şirketi olan Bell Pottinger'in, The Sunday Times Gazetesi'ne verdiği bilgiye göre Prens Charles'ın vakfına yapılan bağışlar, ekim 2000'de başladı. Cem Uzan, o dönemde şirket merkezini Londra'ya taşıyıp bu kente yerleşmeyi planladığı ve toplumda nüfuz sahibi olan kişilerle tanıştırılmasını istediği kaydedilmişti. Bell Pottinger'e göre Cem Uzan, vakfa her biri 200 bin sterlin tutarında olmak üzere dört ayrı ödeme yapma sözü verdi. Ancak sadece iki kez ödemede bulundu. Daha sonra 2000 ve 2001'de 300 bin sterlin tutarında ek ödeme yaptı. Uzan çifti, haziran 2001'de önce Buckingham sonra da Highgrove'da iki ayrı yemeğe katıldı. Cem Uzan'ın Motorola ve Nokia'nın Londra'da açtığı davaya katılmadığı için hakkında 15 ay hapis cezası aldığı ve tutuklanma korkusuyla Londra'ya gelemediği de ifade edildi..