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Casus krizine 'den ilk tepki

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ ve arasında başlayan ve ardından Avrupa ve ABD'de büyük tepkilere yol açan casus krizi hakkına açıklamada bulundu. Bozdağ, yaşanan krizin iki ülke arasındaki hadise olduğunu belirtti. "Dış politikamızı Türk milletinin çıkarlarını esas alarak yürütüyoruz" dedi

Giriş Tarihi: 27.3.2018 09:16 Güncelleme Tarihi: 27.3.2018 09:37
Casus krizine Türkiye'den ilk tepki

Rus diplomatların sınır dışı edilmesine ilişkin bir başka soru üzerine de Bozdağ, ile arasında yaşanan krizin, iki ülke arasındaki hadise olduğunu belirtti.

Egemen ve bağımsız bir devlet olan İngiltere'nin hangi ülke ile ne tür bir ilişki geliştireceğine, diplomatik ilişkilerini sürdürüp sürdürmeyeceğine, kendisinin karar vereceğini kaydeden Bozdağ, şunları söyledi: "Bizim İngiltere'ye, 'Neden böyle yaptınız?' deme imkanımız olamaz. Rusya'ya karşı da tabii aynı şekilde, Rusya da egemen ve bağımsız bir devlet. Başka ülkelerin de İngiltere'nin aldığı bu karara destek mahiyetinde karar almaları, tabii o ülkelerin kendi takdirinde olan bir konudur."

"TÜRKİYE DE KENDİ DIŞ POLİTİKASINI KENDİ BELİRLEYEN EGEMEN VE BAĞIMSIZ BİR ÜLKEDİR"

'nin kriz konusunda herhangi bir yaptırım uygulaması konusunda ise; "Biz, Türkiye olarak dış politikamızı, Türk milletinin ve Türkiye devletinin çıkarlarını esas alarak yürütüyoruz. Dolayısıyla başka ülkelerin herhangi bir ülke ile ilgili aldıkları kararları da biz kendi çıkarlarımız bakımından ve uluslararası hukuk bakımından da ayrıca değerlendiriyoruz ve ona göre adımlarımızı atıyoruz. Şu anda Türkiye ile Rusya arasında olumlu ve iyi bir ilişki vardır. Türkiye bu anlamda Rusya'ya karşı herhangi bir karar almayı düşünmemektedir. Çünkü Türkiye de kendi dış politikasını kendi belirleyen egemen ve bağımsız bir ülkedir." açıklamasında bulundu.

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Casus krizine Türkiye'den ilk tepki
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